Онкология: четыре признака на ногах могут быть первыми "звоночками" самого летального рака

«Это называется тромбоз глубоких вен», — поясняет орган здравоохранения. «Симптомы могут включать боль, отек, покраснение и повышение температуры в пораженной ноге. Иногда часть тромба может оторваться и попасть в легкие, что может затруднить дыхание или вызвать боль в груди».

«Тем не менее наличие тромба обычно не означает, что у вас рак. Большинство тромбов вызвано другими причинами».