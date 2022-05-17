Онкология: четыре признака на ногах могут быть первыми "звоночками" самого летального рака
Рак – это заболевание клеток и органов, которое по своей природе быстро распространяется. Один из верных способов лечения этого состояния — поймать его на начальных стадиях развития. Но рак поджелудочной железы из-за его расположения глубоко внутри тела, как известно, трудно выявить в самом начале. По данным органов здравоохранения, четыре подсказки на ногах могут быть одними из первых признаков заболевания.
Рак поджелудочной железы обладает уникальной способностью вызывать гиперкоагуляцию крови. Другими словами, кровь больных раком поджелудочной железы имеет аномальную склонность к свертыванию, что повышает риск образования тромбов.
Тромб в ноге иногда является одним из первых признаков того, что у кого-то рак поджелудочной железы.
«Это называется тромбоз глубоких вен», — поясняет орган здравоохранения. «Симптомы могут включать боль, отек, покраснение и повышение температуры в пораженной ноге. Иногда часть тромба может оторваться и попасть в легкие, что может затруднить дыхание или вызвать боль в груди».
Сгусток крови, который попадает в легкие, известен как легочная эмболия или ТЭЛА, который несет в себе высокий риск смерти.
«Тем не менее наличие тромба обычно не означает, что у вас рак. Большинство тромбов вызвано другими причинами».
Недавно внимание исследователей привлекло то, что до 70 процентов больных раком не знают, что они подвержены более высокому риску ТГВ, чем население в целом. Это открытие стало результатом опроса, проведенного Европейской коалицией больных раком (ECPC), в ходе которого оценивалась осведомленность пациентов и их знания о ТГВ, связанном с раком.
Но помимо того факта, что это состояние трудно выявить на ранней стадии, рак поджелудочной железы также, как известно, трудно поддается лечению. Это делает рак поджелудочной железы самым смертоносным видом рака в организме.
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