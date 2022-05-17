Диабет 2 типа: состояние, подвергающее людей «высокому риску» диабета

«Выявление лиц с высоким риском развития диабета 2 типа имеет первостепенное значение, поскольку раннее вмешательство может помочь предотвратить начало и замедлить прогрессирование заболевания. Поскольку люди с гипертонией или жесткостью артерий, как правило, имеют более высокий риск развития диабета 2 типа, мы исследовали, какой из этих факторов может быть более эффективным для прогнозирования риска развития диабета 2 типа в будущем».

Согласно полученным данным, жесткость артерий может быть значительным предрасполагающим фактором к диабету.Артериальная жесткость обычно используется для определения гибкости тела и может быть измерена с помощью простых упражнений на растяжку.Традиционно это состояние считалось отличным индикатором смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.Симптомы атеросклероза скудны, но если артерии, ведущие к мозгу, полностью блокируются, это может вызвать онемение или слабость в руках и ногах. Затрудненная речь, невнятная речь и временная потеря зрения также являются симптомами ишемической атаки. Однако обратная зависимость изучена менее широко.Анксин Ван, старший автор исследования, возглавлял группу исследователей из Китайского национального центра клинических исследований неврологических заболеваний в пекинской больнице Тяньтань в Пекине.Анализ результатов показал, что участники с повышенной жесткостью в воздухе в сочетании с высоким кровяным давлением имели самый высокий риск развития диабета 2 типа.Ранее Медикфорум писал о симптоме высокого холестерина.