Диабет 2 типа: состояние, подвергающее людей «высокому риску» диабета
Статистические данные, опубликованные в прошлом году, вызвали обеспокоенность после того, как они показали, что за последние 15 лет число диагнозов диабета удвоилось. Однако выявление лиц, входящих в группу риска, может помочь обуздать эти показатели, а недавние научные исследования помогли выяснить, кого это касается.
Согласно полученным данным, жесткость артерий может быть значительным предрасполагающим фактором к диабету.
Артериальная жесткость обычно используется для определения гибкости тела и может быть измерена с помощью простых упражнений на растяжку. Насколько далеко вы можете дотянуться до пальцев ног из сидячего положения, может указывать на то, насколько жестки ваши артерии.
Традиционно это состояние считалось отличным индикатором смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
Симптомы атеросклероза скудны, но если артерии, ведущие к мозгу, полностью блокируются, это может вызвать онемение или слабость в руках и ногах. Затрудненная речь, невнятная речь и временная потеря зрения также являются симптомами ишемической атаки. Однако обратная зависимость изучена менее широко.
Анксин Ван, старший автор исследования, возглавлял группу исследователей из Китайского национального центра клинических исследований неврологических заболеваний в пекинской больнице Тяньтань в Пекине.
«Выявление лиц с высоким риском развития диабета 2 типа имеет первостепенное значение, поскольку раннее вмешательство может помочь предотвратить начало и замедлить прогрессирование заболевания. Поскольку люди с гипертонией или жесткостью артерий, как правило, имеют более высокий риск развития диабета 2 типа, мы исследовали, какой из этих факторов может быть более эффективным для прогнозирования риска развития диабета 2 типа в будущем».
Анализ результатов показал, что участники с повышенной жесткостью в воздухе в сочетании с высоким кровяным давлением имели самый высокий риск развития диабета 2 типа.
Ранее Медикфорум писал о симптоме высокого холестерина.
Анксин Ван
Здоровье
Профессор из Китайского национального центра клинических исследований неврологических заболеваний в пекинской больнице Тяньтань в Пекине.
Оставить комментарий