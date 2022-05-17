Инсульт: 3 продукта, которые уменьшат осложнения от нарушенного кровоснабжения мозга
Доктор Уильям Ли отметил: «Некоторые продукты могут помочь ограничить и уменьшить осложнения после инсульта». Что он рекомендует?
Во-первых, доктор Ли предлагает есть сельдерей, который содержит биоактивное соединение под названием «NBP», которое «улучшает мозговое кровообращение». Также считается, что NBP снижает воспаление головного мозга; он стимулирует нервные клетки и «ограничивает повреждение мозга [от] инсульта».
Еще одна диетическая добавка, которую одобряет доктор Ли, — это черные сливы, обладающие «стимулирующими ангиогенез свойствами».
Доктор Ли объяснил:
«Свойства, стимулирующие ангиогенез необходимы для того, чтобы помочь вашим кровеносным сосудам заживать и расти после инсульта. Они также содержат антиоксиданты, которые помогают уменьшить воспаление».Доктор Ли также предлагает включить в свой рацион траву розмарина, так как она обладает свойствами, стимулирующими ангиогенез.
Более того, его соединения, такие как розмариновая кислота, «могут помочь предотвратить гибель клеток головного мозга».
Восстановление после инсульта
«Первые три месяца после инсульта являются наиболее важными для выздоровления, и когда пациенты увидят наибольшее улучшение», — сказал доктор Эйприл Пруски, специалист по инсульту и реабилитации. С этого момента некоторые пациенты могут испытать «спонтанное выздоровление», когда навыки или способности, казалось бы, утраченные после инсульта, возвращаются. Через шесть месяцев возможны улучшения, но они будут намного медленнее», — добавил доктор Пруски.
Симптомы могут варьироваться от мышечной слабости, усталости до провисания стопы, когда пальцы ног касаются земли при шаге вперед, и каждый шаг может быть выше, чем обычно. Физиотерапия может быть полезна при лечении височной стопы, так как она может укрепить мышцы лодыжек и голеней.
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Уильям Ли
Здоровье
Доктор медицинских наук, всемирно известный врач, ученый, оратор. Наиболее известен как руководитель Фонда ангиогенеза.
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