Инсульт: 3 продукта, которые уменьшат осложнения от нарушенного кровоснабжения мозга

«Свойства, стимулирующие ангиогенез необходимы для того, чтобы помочь вашим кровеносным сосудам заживать и расти после инсульта. Они также содержат антиоксиданты, которые помогают уменьшить воспаление».

Восстановление после инсульта

«Первые три месяца после инсульта являются наиболее важными для выздоровления, и когда пациенты увидят наибольшее улучшение», — сказал доктор Эйприл Пруски, специалист по инсульту и реабилитации. С этого момента некоторые пациенты могут испытать «спонтанное выздоровление», когда навыки или способности, казалось бы, утраченные после инсульта, возвращаются. Через шесть месяцев возможны улучшения, но они будут намного медленнее», — добавил доктор Пруски.