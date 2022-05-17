Из-за приема витамина С могут возникнуть проблемы с пищеварением
До конца 18 века многие моряки, отправлявшиеся в длительные морские путешествия, получали мало витамина С или вообще не получали его, и было известно, что они болели цингой. В наши дни цинга встречается реже, но есть ряд продуктов, которые вы должны есть как часть своего рациона, чтобы убедиться, что вам не хватает витамина С.
Цинга вызвана недостатком витамина С в вашем рационе для не менее трех месяцев.
Клиника Майо говорит:
«Большинство людей могут получить достаточное количество витамина С в течение дня с пищей. Апельсин или чашка клубники, нарезанный красный перец или брокколи обеспечивают достаточное количество витамина С на день».
В нем говорится, что, хотя слишком много диетического витамина С вряд ли будет вредным, большие дозы добавок витамина С могут вызвать:
- Тошнота
- Рвота
- Изжога
- Желудочные (абдоминальные) спазмы
- Головная боль
Чтобы вы могли получать все необходимое количество витамина С, употребляя разнообразную и сбалансированную пищу. Взрослым в возрасте от 19 до 64 лет необходимо 40 мг витамина С в день, и вы должны быть в состоянии получить весь необходимый вам витамин С из своего ежедневного рациона. Витамин С не может храниться в организме, поэтому он нужен вам в вашем рационе каждый день.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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