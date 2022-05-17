Из-за приема витамина С могут возникнуть проблемы с пищеварением

«Большинство людей могут получить достаточное количество витамина С в течение дня с пищей. Апельсин или чашка клубники, нарезанный красный перец или брокколи обеспечивают достаточное количество витамина С на день».

Тошнота

Рвота

Изжога

Желудочные (абдоминальные) спазмы

Головная боль