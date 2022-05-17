Из-за приема витамина С могут возникнуть проблемы с пищеварением

134 Фото: pexels.com
Из-за приема витамина С могут возникнуть проблемы с пищеварением

До конца 18 века многие моряки, отправлявшиеся в длительные морские путешествия, получали мало витамина С или вообще не получали его, и было известно, что они болели цингой. В наши дни цинга встречается реже, но есть ряд продуктов, которые вы должны есть как часть своего рациона, чтобы убедиться, что вам не хватает витамина С.

Цинга вызвана недостатком витамина С в вашем рационе для не менее трех месяцев.

Клиника Майо говорит:
«Большинство людей могут получить достаточное количество витамина С в течение дня с пищей. Апельсин или чашка клубники, нарезанный красный перец или брокколи обеспечивают достаточное количество витамина С на день».

В нем говорится, что, хотя слишком много диетического витамина С вряд ли будет вредным, большие дозы добавок витамина С могут вызвать:
  • Тошнота
  • Рвота
  • Изжога
  • Желудочные (абдоминальные) спазмы
  • Головная боль
Он также может вызывать диарею и метеоризм, и говорит, что если вы принимаете добавки с витамином С, не принимайте слишком много, так как это может быть вредно.

Чтобы вы могли получать все необходимое количество витамина С, употребляя разнообразную и сбалансированную пищу. Взрослым в возрасте от 19 до 64 лет необходимо 40 мг витамина С в день, и вы должны быть в состоянии получить весь необходимый вам витамин С из своего ежедневного рациона. Витамин С не может храниться в организме, поэтому он нужен вам в вашем рационе каждый день.

Ранее Медикфорум писал о том, откуда берется неприятный запах изо рта.

Клиника Мэйо (Mayo Clinic)

Здоровье

Некоммерческая организация, один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира.

Теги : витамин С, пищеварение, советы специалистов