Врач Назарио: недостаток витамина В12 может привести к болезни Альцгеймера - признаки





«Если вашу анемию не лечить в течение длительного времени, это может привести к сердечной недостаточности - ваше сердце должно работать с большей нагрузкой».

«Хотя мозг каждого человека с возрастом уменьшается, есть свидетельства того, что дефицит B12 может ускорить этот процесс».

«Высокие уровни этой аминокислоты связаны с проблемами мозга и состояниями, такими как слабоумие и болезнь Альцгеймера. Эксперты все еще пытаются выяснить, вызывает ли сам по себе дефицит B12 проблемы с мышлением и памятью».