Врач Назарио: недостаток витамина В12 может привести к болезни Альцгеймера - признаки
Доктор Брунильда Назарио подтвердила, что витамин B12 жизненно важен для развития эритроцитов, а также для здоровых нервных и мозговых клеток. Без адекватного снабжения питательными веществами начинают возникать проблемы. В течение первых нескольких лет дефицита вы можете не заметить никаких внешних признаков, указывающих на то, что что-то не так.
Однако со временем, по мере того как эритроциты становятся все более деформированными — и приобретают странную форму — доставка кислорода к тканям и органам ограничивается.
Доктор Назарио предупредил:
«Если вашу анемию не лечить в течение длительного времени, это может привести к сердечной недостаточности - ваше сердце должно работать с большей нагрузкой».
Когда дефицит продолжается и лечение не проводится, возникает риск того, что мозг может начать уменьшаться.
Доктор Назарио объяснил:
«Хотя мозг каждого человека с возрастом уменьшается, есть свидетельства того, что дефицит B12 может ускорить этот процесс».
Эксперты предполагают, что недостаток витамина B12 связан с повышенным уровнем гомоцистеина (аминокислота).
Доктор Назарио продолжил:
«Высокие уровни этой аминокислоты связаны с проблемами мозга и состояниями, такими как слабоумие и болезнь Альцгеймера. Эксперты все еще пытаются выяснить, вызывает ли сам по себе дефицит B12 проблемы с мышлением и памятью».
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Брунильда Назарио
Здоровье
Доктор медицинских наук, ведущий медицинский директор WebMD.
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