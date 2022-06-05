Дефицит витаминов: плохое питание снижает поступление кислорода в организм - симптомы

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Дефицит витаминов: плохое питание снижает поступление кислорода в организм - симптомы

Более того, деформированные эритроциты не выживают так долго, как здоровые эритроциты, что приводит к мегалобластной анемии у человека, которому не хватает постоянного запаса витамина B9. С медицинской точки зрения называемая фолиево-дефицитной анемией, недостаток здоровых эритроцитов приводит к кислородному голоданию тканей и органов. Следовательно, внешние признаки борьбы внутренней системы начинают проявляться.

Например, человек, страдающий мегалобластной анемией, может изо дня в день чувствовать усталость и недостаток энергии. Даже после небольшого упражнения может возникнуть одышка, поскольку ткани вокруг тела требуют кислорода.

Диетолог Василиса Пономарёва заявила в интервью МедикФорум, что мегалобластная анемия также может привести к учащенному сердцебиению.
"Учащенное сердцебиение — это ощущение, будто ваше сердце бьется в груди. Состояние также может привести к онемению и покалыванию в руках и ногах. Недостаток витамина B9 также может привести к чувству депрессии и другим эмоциональным изменениям. Если у вас есть [эти симптомы], рекомендуется обратиться к врачу общей практики".

Фолатдефицитная анемия может превратиться в серьезную проблему, увеличивая риск проблем с сердцем, бесплодия и некоторых видов рака.

Что вызывает дефицит витамина B9?


Диета с недостатком фолиевой кислоты может привести к фолиево-дефицитной анемии, особенно потому, что фолиевая кислота не сохраняется в организме на неопределенный срок.

«Вам нужно есть продукты, содержащие фолиевую кислоту, каждый день, чтобы убедиться, что в вашем организме достаточно фолиевой кислоты», — отметил врач.

К продуктам, богатым фолиевой кислотой, относятся:
  • Листовые, зеленые овощи
  • Брокколи
  • Авокадо
  • брюссельская капуста
  • Спаржа
  • Горох
  • Нут
  • Цитрусовые
  • коричневый рис
  • несоленый арахис
  • Грецкие орехи

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