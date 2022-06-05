Дефицит витаминов: плохое питание снижает поступление кислорода в организм - симптомы

"Учащенное сердцебиение — это ощущение, будто ваше сердце бьется в груди. Состояние также может привести к онемению и покалыванию в руках и ногах. Недостаток витамина B9 также может привести к чувству депрессии и другим эмоциональным изменениям. Если у вас есть [эти симптомы], рекомендуется обратиться к врачу общей практики".

Что вызывает дефицит витамина B9?

«Вам нужно есть продукты, содержащие фолиевую кислоту, каждый день, чтобы убедиться, что в вашем организме достаточно фолиевой кислоты», — отметил врач.

Листовые, зеленые овощи

Брокколи

Авокадо

брюссельская капуста

Спаржа

Горох

Нут

Цитрусовые

коричневый рис

несоленый арахис

Грецкие орехи