Дефицит витаминов: плохое питание снижает поступление кислорода в организм - симптомы
Более того, деформированные эритроциты не выживают так долго, как здоровые эритроциты, что приводит к мегалобластной анемии у человека, которому не хватает постоянного запаса витамина B9. С медицинской точки зрения называемая фолиево-дефицитной анемией, недостаток здоровых эритроцитов приводит к кислородному голоданию тканей и органов. Следовательно, внешние признаки борьбы внутренней системы начинают проявляться.
Например, человек, страдающий мегалобластной анемией, может изо дня в день чувствовать усталость и недостаток энергии. Даже после небольшого упражнения может возникнуть одышка, поскольку ткани вокруг тела требуют кислорода.
Диетолог Василиса Пономарёва заявила в интервью МедикФорум, что мегалобластная анемия также может привести к учащенному сердцебиению.
"Учащенное сердцебиение — это ощущение, будто ваше сердце бьется в груди. Состояние также может привести к онемению и покалыванию в руках и ногах. Недостаток витамина B9 также может привести к чувству депрессии и другим эмоциональным изменениям. Если у вас есть [эти симптомы], рекомендуется обратиться к врачу общей практики".
Фолатдефицитная анемия может превратиться в серьезную проблему, увеличивая риск проблем с сердцем, бесплодия и некоторых видов рака.
Что вызывает дефицит витамина B9?
Диета с недостатком фолиевой кислоты может привести к фолиево-дефицитной анемии, особенно потому, что фолиевая кислота не сохраняется в организме на неопределенный срок.
«Вам нужно есть продукты, содержащие фолиевую кислоту, каждый день, чтобы убедиться, что в вашем организме достаточно фолиевой кислоты», — отметил врач.
К продуктам, богатым фолиевой кислотой, относятся:
- Листовые, зеленые овощи
- Брокколи
- Авокадо
- брюссельская капуста
- Спаржа
- Горох
- Нут
- Цитрусовые
- коричневый рис
- несоленый арахис
- Грецкие орехи
Ранее Медикфорум писал о лекарствах, которые вызывают выпадение волос.
Оставить комментарий