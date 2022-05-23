Долгожители: необычные комбинации, благодаря которым люди доживают до 100 лет
Есть люди, которые могут прожить и более 100 лет. Какие советы могут дать долгожителям, как прожить дольше?
Возьмем, к примеру, Жанну Луизу Кальман, которая дожила до 122 лет. Совет француженки? Она бы с удовольствием отведала шоколада и портвейна. Однако она очень много занималась спортом. Хотя в шоколаде много сахара, много калорий и насыщенных жиров, это могло быть упражнением, которое поддерживало Жанну Луизу.
Регулярные физические упражнения сводят к минимуму риск ограничивающих жизнь состояний:
- Болезнь сердца
- Диабет 2 типа
- Инсульт
- Некоторые раки
Итак, что именно считается упражнением?
Люди должны стремиться к какой-то физической активности каждый день, и чем больше вы делаете, тем лучше. Как минимум, люди должны стремиться к 150 минутам упражнений умеренной интенсивности в неделю.
Чтобы движение считалось умеренной интенсивностью, вы должны чувствовать себя теплее, дышать немного быстрее и иметь более быстрый сердечный ритм. Еще одним долгоживущим человеком была Кане Танака, дожившая до зрелого возраста 119 лет.
Японская долгожительница заявила, что изучение математики и употребление газированных напитков были частью ее распорядка дня.
Хотя NHS не рекомендует газированные напитки, так как они тоже содержат большое количество сахара (тем самым увеличивая риск заболеваний), изучение математики является ключевым способом поддерживать активность мозга.
Национальный институт старения отметил, что интеллектуальная стимуляция приносит пользу мозгу с точки зрения мыслительных способностей и памяти.
Многие виды деятельности могут задействовать мозг, например:
- Чтение книг и журналов
- Играть в настольные игры
- Преподавание
- Приобретение нового навыка или хобби
- Работа или волонтерство
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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