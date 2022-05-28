Фруктовый сок, который может вызвать опасные побочные эффекты при смешивании с лекарствами

«Гранатовый сок может вызывать опасные побочные эффекты при взаимодействии с некоторыми лекарствами, отпускаемыми по рецепту, такими как разжижающие кровь варфарин (кумадин, жантовен) и ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), включая каптоприл, эналаприл, лизиноприл и рамиприл», - говорит врач общей практик Татьяна Захарова в интервью МедикФорум.

Одним из наиболее распространенных случаев, когда это может произойти, является лечение холестерина.Холестерин наиболее эффективно лечится либо изменением образа жизни, либо указанными изменениями и добавлением статинов, типа лекарств, предназначенных для снижения уровня холестерина, вырабатываемого в печени.Гранатовый сок является одним из примеров сока, к которому обращаются в поисках улучшения уровня холестерина, поскольку некоторые исследования показывают, что он может иметь такое влияние. Гранатовый сок может замедлить накопление вредного холестерина в артериях из-за присутствия в нем антиоксидантов.Однако, хотя гранатовый сок имеет некоторые преимущества; в сочетании с другими лекарствами от холестерина это может иметь негативные последствия.Впоследствии рекомендуется, чтобы пациенты с высоким уровнем холестерина поговорили со своим врачом общей практики, прежде чем они начнут принимать ингибиторы АПФ или статины, чтобы выявить любые диетические препятствия, которые могут снизить эффективность лекарства.Ранее Медикфорум писал о лечении варикоза.