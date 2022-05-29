Деменция: эти изменения говорят об упадке мозга за десятилетия до потери памяти

«Ключевым ранним изменением мозга при болезни Альцгеймера является накопление амилоидного белка. Хотя мы можем определить уровни этого белка с помощью дорогостоящего сканирования мозга и других биологических тестов, не у всех с высоким уровнем амилоида разовьются симптомы болезни Альцгеймера».





«Люди могут испытывать тонкие изменения в таких вещах, как сон, речь, движение, настроение и активность мозга», — объяснил доктор.