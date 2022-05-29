Деменция: эти изменения говорят об упадке мозга за десятилетия до потери памяти
Лучшее оружие, которое мир до сих пор использовал против деменции — раннее выявление. Понимание изменений, которые в конечном итоге могут привести к деменции, дает надежду предотвратить ее. Это развивающаяся картина, но были достигнуты определенные успехи.
Одним из наиболее важных выводов является то, что «изменения мозга, связанные с заболеваниями, вызывающими деменцию, могут начаться в мозге за 20 лет до появления таких симптомов, как потеря памяти», — сказала невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
По ее словам, обнаружить эти изменения «чрезвычайно сложно», но чтобы иметь наилучшие шансы на эффективное лечение таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, «нам нужно диагностировать людей раньше, чем мы это делаем сегодня».
«Ключевым ранним изменением мозга при болезни Альцгеймера является накопление амилоидного белка. Хотя мы можем определить уровни этого белка с помощью дорогостоящего сканирования мозга и других биологических тестов, не у всех с высоким уровнем амилоида разовьются симптомы болезни Альцгеймера».
Исследования выявили изменения, которые могут проявиться за годы до того, как деменция войдет в повседневную жизнь.
«Люди могут испытывать тонкие изменения в таких вещах, как сон, речь, движение, настроение и активность мозга», — объяснил доктор.
Переживание боли — одно из таких изменений, которое было выявлено за годы до окончательного диагноза.
Люди, у которых была диагностирована деменция, сообщали о немного большей боли уже за 16 лет до постановки диагноза, в основном из-за различий в воздействии боли.
Они сообщали о неуклонном повышении уровня боли по сравнению с теми, у кого никогда не диагностировали деменцию.
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