Онкология: врач назвал 4 распространенные жалобы, которые могут сигнализировать о раке

«Они (раковые заболевания) обнаруживаются случайно, когда вы проходите тесты на что-то другое. Когда они действительно вызывают симптомы, это обычно происходит потому, что рак разросся и давит на близлежащие участки грудной клетки».

Боль в груди

Кашель, который не проходит

Сбивчивое дыхание

Охриплость голоса

«Вилочковая железа находится близко к большому кровеносному сосуду в грудной клетке. Это называется верхняя полая вена. Эта вена несет кровь к сердцу. Рак вилочковой железы может давить на нее и вызывать синдром верхней полой вены», - говорит онколог.

Отек лица, груди и верхней части шеи

Головные боли

Чувство головокружения или головокружения

«Наиболее распространенной операцией при раке вилочковой железы является тимэктомия».