Онкология: врач назвал 4 распространенные жалобы, которые могут сигнализировать о раке
В условиях пандемии COVID-19 такие проблемы, как одышка и хрипота, можно легко принять за вирус. Это одни из явных признаков редкого рака, который развивается в грудной клетке.
Рак вилочковой железы растет в клетках, выстилающих вилочковую железу, которые находятся между легкими. Существует два основных типа заболевания: тимомы и карциномы тимуса, оба из которых чаще встречаются у людей старше 50 лет, но также могут быть обнаружены у молодых людей.
Онколог Андрей Воробьев в интервью МедикФорум предупреждает, что оба типа часто «не вызывают» никаких симптомов, но опубликовали список того, на что следует обращать внимание.
«Они (раковые заболевания) обнаруживаются случайно, когда вы проходите тесты на что-то другое. Когда они действительно вызывают симптомы, это обычно происходит потому, что рак разросся и давит на близлежащие участки грудной клетки».
Симптомы могут включать:
- Боль в груди
- Кашель, который не проходит
- Сбивчивое дыхание
- Охриплость голоса
«Вилочковая железа находится близко к большому кровеносному сосуду в грудной клетке. Это называется верхняя полая вена. Эта вена несет кровь к сердцу. Рак вилочковой железы может давить на нее и вызывать синдром верхней полой вены», - говорит онколог.
Когда это происходит, симптомы могут включать:
- Отек лица, груди и верхней части шеи
- Головные боли
- Чувство головокружения или головокружения
«Наиболее распространенной операцией при раке вилочковой железы является тимэктомия».
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