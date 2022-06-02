Деменция: врач назвала три продукта, которые помогают «улучшить память и познание»
По словам диетолога Василисы Пономарёвой, определенные продукты обладают защитными свойствами для мозга — одного из «самых важных органов» в организме. Специально для МедикФорум она рассказала о самой полезной специи для нашего мозга.
Чтобы помочь улучшить память и познание, она рекомендует яркую специю.
«Активным ингредиентом куркумы является куркумин, мощный антиоксидант и противовоспалительное средство, связанное с улучшением памяти и созданием новых клеток мозга».
Ярко-желтая специя может быть ключевым ингредиентом, например, в карри, но вы также можете добавить куркуму в яичницу-болтунью, поверх жареных овощей и листовой зелени, такой как капуста.
Диетолог также предлагает есть жирную рыбу, такую как лосось, форель и сардины, которые являются «богатыми источниками полезных жирных кислот омега-3».
Полезные омега-3 жирные кислоты используются мозгом для «строительства нервных клеток и могут замедлить ухудшение когнитивных функций из-за старения».
Еще одна полезная для мозга пища — тыквенные семечки, которые являются отличным источником магния, меди и цинка.
Эти минералы «важны для оптимальной памяти и нервной функции».
Продукты, которые могут помочь улучшить память и познание:
- Куркума
- Жирная рыба
- Семена тыквы
«Есть убедительные доказательства того, что здоровый образ жизни может помочь снизить риск развития деменции в пожилом возрасте».
Приверженность здоровому образу жизни может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.
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