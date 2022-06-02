Деменция: врач назвала три продукта, которые помогают «улучшить память и познание»

«Активным ингредиентом куркумы является куркумин, мощный антиоксидант и противовоспалительное средство, связанное с улучшением памяти и созданием новых клеток мозга».

Куркума

Жирная рыба

Семена тыквы

«Есть убедительные доказательства того, что здоровый образ жизни может помочь снизить риск развития деменции в пожилом возрасте».