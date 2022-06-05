Диабет 2 типа: врач назвал 4 признака, что высокий уровень сахара нанес «необратимый» ущерб
Диабет 2 типа обычно остается незамеченным до тех пор, пока уровень сахара в крови не начнет бушевать. Когда это происходит, в организме происходят серьезные и потенциально катастрофические изменения. Чтобы предотвратить угрозу серьезных осложнений, необходимо снизить уровень сахара в крови.
Некоторые осложнения, вызванные постоянно высоким уровнем сахара в крови, могут быть «необратимыми».
«Диабет в настоящее время считается международной пандемией, и отсутствие контроля уровня сахара (гликемии) может иметь серьезные необратимые побочные эффекты», — предупредила эндокринолог Антонина Гуреева в интервью МедикФорум.
Как она объяснила, сам диабет (как 1-го, так и 2-го типа) влияет на весь организм, поэтому существует множество осложнений, возникающих из-за несоблюдения здорового гликемического контроля.
Среди самых разрушительных — болезнь Альцгеймера — прогрессирующее заболевание, вызывающее сморщивание (атрофию) мозга и гибель клеток мозга.
По словам эндокринолога, у диабетиков вдвое больше шансов заболеть болезнью Альцгеймера.
«Этот риск увеличивается при плохом гликемическом контроле и, как полагают, связан с повреждением мелких кровеносных сосудов, которое происходит при высоком уровне сахара».
Кроме того, «у нас также есть небольшие кровеносные сосуды в глазах, и эти сосуды могут и будут повреждаться из-за высокого уровня глюкозы и высокого кровяного давления». Это приводит к ретинопатии и может, если его не выявить и не лечить, привести к слепоте.
Другие необратимые риски
«Проблема, с которой мы часто сталкиваемся с нашей сосудистой (кровяной) системой, заключается в том, что она питает все наше тело, поэтому любое повреждение мелких и крупных сосудов вызовет проблемы», - добавила врач.
Сердечные заболевания, сердечные приступы и инсульт в пять раз чаще возникают у тех, кто плохо контролирует диабет. Примерно у 40 процентов людей с диабетом также развивается «нефропатия». В этом случае почки не фильтруют так эффективно, что может привести к необходимости диализа или трансплантации почки.
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