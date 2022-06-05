Диабет 2 типа: врач назвал 4 признака, что высокий уровень сахара нанес «необратимый» ущерб

«Диабет в настоящее время считается международной пандемией, и отсутствие контроля уровня сахара (гликемии) может иметь серьезные необратимые побочные эффекты», — предупредила эндокринолог Антонина Гуреева в интервью МедикФорум.

«Этот риск увеличивается при плохом гликемическом контроле и, как полагают, связан с повреждением мелких кровеносных сосудов, которое происходит при высоком уровне сахара».

Другие необратимые риски

«Проблема, с которой мы часто сталкиваемся с нашей сосудистой (кровяной) системой, заключается в том, что она питает все наше тело, поэтому любое повреждение мелких и крупных сосудов вызовет проблемы», - добавила врач.