Время дня, когда вы едите, может оказывать «омолаживающее действие»

"Предварительные исследования сообщают, что прерывистое голодание улучшает кардиометаболическое здоровье у грызунов и людей», — говорит диетолог Василиса Пономарёва, специально для МедикФорум. "Кардиометаболическое здоровье относится к спектру состояний и факторов риска, которые в значительной степени можно предотвратить, например, высокое кровяное давление и резистентность к инсулину".

"Прерывистое голодание снижало средние 24-часовые уровни глюкозы и гликемические колебания (наличие глюкозы в крови). Это важно, потому что нестабильная глюкоза (сахар в крови) является предшественником и признаком диабета 2 типа".