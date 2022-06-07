Время дня, когда вы едите, может оказывать «омолаживающее действие»
Все больше данных свидетельствует о том, что растительная диета может помочь предотвратить множество хронических заболеваний. Однако меньше внимания уделяется времени приема пищи, которое, по-видимому, также влияет на продолжительность жизни.
Многие исследования изучали влияние ограниченного по времени кормления (TRF) на маркеры долголетия. TRF — это форма прерывистого голодания, которая включает в себя более длительный ежедневный период голодания.
"Предварительные исследования сообщают, что прерывистое голодание улучшает кардиометаболическое здоровье у грызунов и людей», — говорит диетолог Василиса Пономарёва, специально для МедикФорум. "Кардиометаболическое здоровье относится к спектру состояний и факторов риска, которые в значительной степени можно предотвратить, например, высокое кровяное давление и резистентность к инсулину".
Исследователи определили как прерывистое голодание влияет на экспрессию генов, циркулирующие гормоны и суточные паттерны кардиометаболических факторов риска у людей.
"Прерывистое голодание снижало средние 24-часовые уровни глюкозы и гликемические колебания (наличие глюкозы в крови). Это важно, потому что нестабильная глюкоза (сахар в крови) является предшественником и признаком диабета 2 типа".
Более того, прерывистое голодание также изменяет суточный характер кортизола — стероидного гормона, который помогает регулировать реакцию организма на стресс — и экспрессию нескольких генов циркадных часов.
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