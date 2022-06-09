Высокий холестерин: этот крем повышает уровень холестерина ЛПНП на 15% и триглицеридов на 144%
Несмотря на сильную связь с сердечными заболеваниями, холестерин незаменим для нашего здоровья. Молекула является ключом к производству клеточных мембран и многих других гормонов. В то время как большинство молекул поступают с пищей, ряд научных открытий вызвал обеспокоенность по поводу влияния кремов с ретиноидами на липиды.
Было показано, что одна конкретная мазь повышает уровень вредного холестерина на целых 15 процентов, а триглицеридов — на ошеломляющие 144 процента.
Существует множество доказательств того, что витамин А — активный ингредиент ретиноидов — может изменять метаболизм липидов. Более того, исследования показывают, что эти изменения в липидах также могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
«Ретиноиды включают природное соединение витамина А (ретинол) и синтетические производные ретиноевой кислоты», - говорит дерматолог Григорий Гольдин в интервью МедикФорум.
Местное лечение заполонило рынок в последние годы благодаря своим косметическим эффектам, помогающим обратить вспять признаки старения и пигментные пятна. Он используется многими, чтобы уменьшить появление морщин за счет увеличения производства коллагена.
«Они также стимулируют образование новых кровеносных сосудов в коже, что улучшает ее цвет», - добавляет Гольдин.
Ретиноиды включают широкий спектр продуктов, но самым мощным из них является изотретиноин, который некоторые принимают для предотвращения прыщей.
«Изотретиноин, хорошо зарекомендовавшая себя терапия вульгарных угрей, увеличивает общий холестерин и холестерин ЛПНП примерно на 15 процентов. Однако наиболее выраженные эффекты связаны с уровнем триглицеридов, который увеличивается от 35 до 144 процентов».
Ранее Медикфорум писал о самой опасной группе крови.
Оставить комментарий