Высокий холестерин: этот крем повышает уровень холестерина ЛПНП на 15% и триглицеридов на 144%

«Ретиноиды включают природное соединение витамина А (ретинол) и синтетические производные ретиноевой кислоты», - говорит дерматолог Григорий Гольдин в интервью МедикФорум.

«Они также стимулируют образование новых кровеносных сосудов в коже, что улучшает ее цвет», - добавляет Гольдин.

«Изотретиноин, хорошо зарекомендовавшая себя терапия вульгарных угрей, увеличивает общий холестерин и холестерин ЛПНП примерно на 15 процентов. Однако наиболее выраженные эффекты связаны с уровнем триглицеридов, который увеличивается от 35 до 144 процентов».