Высокое давление: этот овощ «значительно» снижают гипертонию — «ешьте 4 раза в день»
Высокое давление диагностируется, когда давление внутри артериальных стенок достаточно велико, чтобы вызвать разрыв или инсульт. В большом количестве случаев потребуются лекарства, но некоторые диетические источники оказались столь же эффективными для снижения уровня.
Потребление сельдерея может привести к значительному снижению артериального давления
Терапевт Ирина Андреева рассказала специально для МедикФорум о пользе сельдерея:
«Сельдерей и семена сельдерея часто упускают из виду как полезные для здоровья продукты, но они могут помочь снизить высокое кровяное давление».
Ученые предполагают, что овощ положительное действует на печень несколько исследований подтвердили эту гипотезу.
«Один из типов гипертонии связан с печенью», - говорит Андреева.
В исследованиях отмечено значительное снижение как систолического, так и диастолического артериального давления.
«Было обнаружено, что разница в кровяном давлении у людей до и после лечения значительна, что указывает на то, что семена сельдерея можно использовать в качестве безопасного и эффективного средства для лечения высокого кровяного давления», - добавляет Андреева.
Смешивая сок сельдерея с уксусом, люди могут облегчить симптомы, связанные с гипертонией, такие как головная боль и боль в плече.
Одним из соединений в сельдерее, который, как считается, отвечает за снижение артериального давления, является фитохимический фталид.
"Имеются данные о том, что в виде экстракта соединение может расслаблять ткани внутри стенок артерий, позволяя проходить большему количеству полезных веществ. Нитриты, также в изобилии содержащиеся в сельдерее, полезны по тем же причинам".
Они наполнены как азотом, так и кислородом, что может вызвать расширение сосудов.
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