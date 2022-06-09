Высокое давление: этот овощ «значительно» снижают гипертонию — «ешьте 4 раза в день»

«Сельдерей и семена сельдерея часто упускают из виду как полезные для здоровья продукты, но они могут помочь снизить высокое кровяное давление».

«Один из типов гипертонии связан с печенью», - говорит Андреева.

«Было обнаружено, что разница в кровяном давлении у людей до и после лечения значительна, что указывает на то, что семена сельдерея можно использовать в качестве безопасного и эффективного средства для лечения высокого кровяного давления», - добавляет Андреева.

"Имеются данные о том, что в виде экстракта соединение может расслаблять ткани внутри стенок артерий, позволяя проходить большему количеству полезных веществ. Нитриты, также в изобилии содержащиеся в сельдерее, полезны по тем же причинам".