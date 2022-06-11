Как прожить дольше: здоровье ваших глаз определяет как долго вы проживете
Ваши глаза могут определять, как долго вы проживете, как показывают новые исследования, и это «больше, чем корреляция».
Ваши глаза часто выдают ваши чувства, самый яркий пример — слезы. Однако эмоции — не единственное понимание, которое предлагают ваши глаза. Исследования предполагает, что здоровье ваших глаз может иметь прямую зависимость от того, как долго вы проживете.
"Связь между диетой, циркадными ритмами, здоровьем глаз и продолжительностью жизни. Наше исследование утверждает, что это больше, чем корреляция: дисфункция глаза может фактически вызывать проблемы в других тканях», — сказала терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум. "Теперь ученые объяснили, что голодание не только улучшает зрение, но и действительно влияет на продолжительность жизни".Объяснение этой связи заключается в циркадных «часах», молекулярных механизмах внутри каждой клетки каждого организма, которые эволюционировали, чтобы приспосабливаться к ежедневным стрессам, таким как изменения света и температуры, вызванные восходом и заходом солнца.
Эти 24-часовые паттерны — циркадные ритмы — влияют на сложное поведение животных, такое как взаимодействие хищник-жертва и циклы сна/бодрствования, вплоть до тонкой настройки временной регуляции молекулярных функций транскрипции генов и трансляции белков.
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