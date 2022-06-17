Повышенных холестерин: 4 признака того, что холестерин «пробрался в мозг»
Холестерин — это воскообразное вещество, вырабатываемое в печени, которое необходимо для построения здоровых клеток. Однако у вас может быть слишком много хорошего. Высокий уровень холестерина, вызванный генетикой или неправильным образом жизни, может вызвать опасные для жизни осложнения, такие как бляшка Холленхорста. Именно здесь в одной из мелких артерий глаза образуются отложения холестерина.
Это связано с тем, что «наличие бляшки Холленхорста увеличивает вероятность того, что бляшка также может попасть в мозг», объясняет в интервью МедикФорум терапевт Ирина Андреева.
«Если небольшой кровеносный сосуд, который питает часть мозга, закупорен, он может привести к потере зрения, потере сенсорного или моторного контроля, потере речи или памяти. и даже смерть, в зависимости от того, какая часть мозга была поражена потерей кровотока в результате холестериновой бляшки».
К счастью, «существуют медицинские методы лечения для снижения уровня холестерина и другие методы «разжижения» крови для снижения потенциала свертывания, а также доступны хирургические методы лечения для удаления или обхода холестериновых бляшек, которые подвергают пациента риску инсульта», — добавляет врач.
Конечно, профилактика лучше, чем лечение, поэтому очень важно контролировать высокий уровень холестерина. Раннее выявление и лечение высокого уровня холестерина может предотвратить множество осложнений, таких как бляшка Холленхорста.
Высокий уровень холестерина не вызывает симптомов. Узнать это можно только в том случае, если он у вас есть из анализа крови.
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