Повышенных холестерин: 4 признака того, что холестерин «пробрался в мозг»





«Если небольшой кровеносный сосуд, который питает часть мозга, закупорен, он может привести к потере зрения, потере сенсорного или моторного контроля, потере речи или памяти. и даже смерть, в зависимости от того, какая часть мозга была поражена потерей кровотока в результате холестериновой бляшки».