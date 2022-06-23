Диабет 2 типа: эндокринолог назвал 3 ощущения, указывающие на поражение почек
Диабетическая нефропатия — медицинский термин, обозначающий повреждение почек, вызванное высоким уровнем сахара в крови. Узнаете ли вы предупреждающие знаки? Почки фильтруют кровь, избавляясь от лишней жидкости и продуктов жизнедеятельности организма, включая избыток глюкозы (сахара). Однако повторное воздействие глюкозы может раздражать крошечные кровеносные сосуды в почках.
Поврежденные кровеносные сосуды могут начать протекать, что позволяет аномальному количеству белка выходить из крови с мочой.
«Часто это ранний признак заболевания почек», — отмечает эндокринолог Антонина Гуреева. Вы можете заметить, что чувствуете сильную усталость, больше, чем обычно; во-вторых, вы могли чувствовать одышку. И, в-третьих, вас может тошнить».
Заболевание почек также может привести к опуханию конечностей, таких как лодыжки, ступни и руки.
Прогрессирование заболевания также может привести к появлению крови в моче, но в самом начале состояние может протекать бессимптомно. Таким образом, крайне важно ежегодно проходить обследование на диабет, чтобы вы могли пройти тестирование на заболевание почек.
Тесты могут включать анализ мочи или крови, причем последний проверяет наличие побочного продукта, называемого креатинином.
Поскольку каждый пятый человек с диабетом нуждается в лечении этого осложнения, вероятность его развития достаточно высока.
"Однако при раннем обнаружении лечение может помочь замедлить прогрессирование заболевания", - добавляет врач.
Примером могут служить ингибиторы АПФ, которые помогают защитить почки от дальнейшего повреждения.
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