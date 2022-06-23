Диабет 2 типа: эндокринолог назвал 3 ощущения, указывающие на поражение почек

«Часто это ранний признак заболевания почек», — отмечает эндокринолог Антонина Гуреева. Вы можете заметить, что чувствуете сильную усталость, больше, чем обычно; во-вторых, вы могли чувствовать одышку. И, в-третьих, вас может тошнить».

"Однако при раннем обнаружении лечение может помочь замедлить прогрессирование заболевания", - добавляет врач.