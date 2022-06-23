Высокий холестерин: врач назвал ощущение в ноге, которое ставит вас под угрозу ампутации

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Высокий холестерин: врач назвал ощущение в ноге, которое ставит вас под угрозу ампутации

Опасно высокий уровень холестерина может вызвать ощущение в стопе, и это ощущение сигнализирует о том, что вам грозит ампутация.

Высокий уровень холестерина означает, что в вашей крови слишком много холестерина — воскообразного вещества. Когда эти отложения закупоривают артерии, это может увеличить риск сердечного приступа. Еще одним серьезным осложнением является заболевание периферических артерий (ЗПА).

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Накопление холестерина само по себе не имеет симптомов, в отличие от связанных с ним осложнений. Когда дело доходит до ЗПА, когда ваши артерии начинают сужаться из-за накопления холестерина, признаки можно почувствовать на ногах.

"Одно конкретное ощущение может сигнализировать о том, что вам грозит ампутация стопы. У некоторых людей болезнь прогрессирует, и количество крови, которое может пройти по ноге, недостаточно для снабжения ног питательными веществами и кислородом. В таких случаях у человека болят ноги, даже когда он не двигается", - говорит кардиолог Олег Варфоломеев в интервью МедикФорум.

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Без поступления питательных веществ и кислорода в стопу кожа не может функционировать должным образом и может образоваться язва.

«Если у человека есть боль в покое или повреждение кожи, он рискует потерять ступню или ногу в результате ампутации», - добавляет кардиолог.

Другие признаки ЗПА включают:
  • Выпадение волос на ногах и ступнях
  • Онемение или слабость в ногах
  • Ломкие, медленно растущие ногти
  • Язвы (открытые язвы) на ступнях и голенях, которые не заживают
  • Изменение цвета кожи на ногах, например, побледнение или посинение
  • Блестящая кожа
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Теги : советы врачей, симптомы высокого холестерина, ампутация
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