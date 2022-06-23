Высокий холестерин: врач назвал ощущение в ноге, которое ставит вас под угрозу ампутации

"Одно конкретное ощущение может сигнализировать о том, что вам грозит ампутация стопы. У некоторых людей болезнь прогрессирует, и количество крови, которое может пройти по ноге, недостаточно для снабжения ног питательными веществами и кислородом. В таких случаях у человека болят ноги, даже когда он не двигается", - говорит кардиолог Олег Варфоломеев в интервью МедикФорум.

«Если у человека есть боль в покое или повреждение кожи, он рискует потерять ступню или ногу в результате ампутации», - добавляет кардиолог.

Выпадение волос на ногах и ступнях

Онемение или слабость в ногах

Ломкие, медленно растущие ногти

Язвы (открытые язвы) на ступнях и голенях, которые не заживают

Изменение цвета кожи на ногах, например, побледнение или посинение

Блестящая кожа

У мужчин эректильная дисфункция