Высокий холестерин: врач назвал ощущение в ноге, которое ставит вас под угрозу ампутации
Опасно высокий уровень холестерина может вызвать ощущение в стопе, и это ощущение сигнализирует о том, что вам грозит ампутация.
Высокий уровень холестерина означает, что в вашей крови слишком много холестерина — воскообразного вещества. Когда эти отложения закупоривают артерии, это может увеличить риск сердечного приступа. Еще одним серьезным осложнением является заболевание периферических артерий (ЗПА).
Накопление холестерина само по себе не имеет симптомов, в отличие от связанных с ним осложнений. Когда дело доходит до ЗПА, когда ваши артерии начинают сужаться из-за накопления холестерина, признаки можно почувствовать на ногах.
"Одно конкретное ощущение может сигнализировать о том, что вам грозит ампутация стопы. У некоторых людей болезнь прогрессирует, и количество крови, которое может пройти по ноге, недостаточно для снабжения ног питательными веществами и кислородом. В таких случаях у человека болят ноги, даже когда он не двигается", - говорит кардиолог Олег Варфоломеев в интервью МедикФорум.
Без поступления питательных веществ и кислорода в стопу кожа не может функционировать должным образом и может образоваться язва.
«Если у человека есть боль в покое или повреждение кожи, он рискует потерять ступню или ногу в результате ампутации», - добавляет кардиолог.
Другие признаки ЗПА включают:
- Выпадение волос на ногах и ступнях
- Онемение или слабость в ногах
- Ломкие, медленно растущие ногти
- Язвы (открытые язвы) на ступнях и голенях, которые не заживают
- Изменение цвета кожи на ногах, например, побледнение или посинение
- Блестящая кожа
- У мужчин эректильная дисфункция
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