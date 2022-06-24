Почему возникает аллергия на продукты питания?

«Реакции гиперчувствительности возникают там, где уже давно правит царство микроорганизмов. В случае реакций немедленного типа, виновниками являются инфекционные заболевания, паразиты, бактерии, грибы. В случае реакций замедленного типа — вирусы, лямблии, трихомонады, хламидии, микоплазма и другие», — говорит эксперт.

Аллергическая реакция, впрочем, как и любая другая реакция в нашем организме, не возникает вдруг, ни с того ни с сего. Это лишь верхушка айсберга, видимая часть проблемы, которая может формироваться в организме годами и проявиться внешне в конкретный момент.И антигистаминные препараты — вовсе не выход и не решение. Нужно в корне пересматривать свой образ жизни и привычки.Почему аллергия стала массовым заболеванием в последние годы? Ведь сегодня от нее страдают даже дети. Это связано с тем, что значительно вырос объем токсинов в окружающей среде (элементарный пример — бытовая химия, с которой мы сталкиваемся каждый день). Из-за этого значительно увеличилась нагрузка на иммунитет.Если раньше иммунная система реагировала только на вызовы изнутри (и в большинстве случаев справлялась с ними), то сегодня иммунитет работает, условно говоря, на два фронта. И вот тут сил уже не хватает, особенно когда атака на него идет одновременно.К внутренним паразитам (в виде бактерий, грибков и вирусов)и к внешним агрессивным факторам добавилась еще и еда в качестве провоцирующего фактора. На этом фоне и возникает аллергия на конкретные продукты, особенно не сезонные и не местного происхождения.Чтобы минимизировать риск появления аллергических реакций, постарайтесь максимально исключить факторы-провокаторы из своей жизни. И тогда иммунная система будет справляться и не давать в качественной ответной реакции аллергию.