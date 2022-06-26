Врач Андреева назвал витамин, который может снизить риск смерти от любой медицинской причины на 57%

«Это очень интересное исследование, и, кроме того, другие исследования, проведенные в восьми странах с участием более 26 000 взрослых в возрасте 50 лет и старше, показали, что у людей с самым высоким уровнем витамина D вероятность смерти была на 57 процентов ниже. по любой медицинской причине во время исследования, чем те, у кого самые низкие уровни. Несмотря на то, что уровни витамина D3 различаются в зависимости от страны, пола и времени года, связь между теми, у кого самый низкий, и теми, у кого самый высокий уровень витамина D в каждой стране, была удивительно последовательной».

Долголетие стало большим бизнесом, и инвесторы вкладывают огромные суммы в это пространство в надежде на большую прибыль. Среди всего этого волнения легко почувствовать, что задача важнее вас. Исследования показывают, что вы можете многое сделать для увеличения продолжительности жизни.Метаанализ сравнивает результаты нескольких исследований, чтобы прийти к более окончательному выводу по любому заданному запросу. Результаты были скорректированы с учетом возраста, пола, сезона забора крови, образования, ИМТ, курения и физической активности. Одна модель также скорректирована с учетом сопутствующих заболеваний (при наличии более одного заболевания или состояния), которые могут повлиять на смертность, таких как диабет, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и рак.Ранее Медикфорум писал о факторах риска меланомы.