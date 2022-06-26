Причина боли в руках и пальцах, не связанная с артритом — обратитесь к врачу
Основными последствиями артрита являются боль и воспаление в суставах, включая кисти и пальцы. Но при различных других проблемах с суставами их симптомы легко спутать с артритом.
Одним из таких состояний, которое можно спутать с артритом, является синдром запястного канала.
«Это одна из нескольких проблем со здоровьем, которые влияют на руки и запястья. Синдром запястного канала — это состояние, которое возникает, когда срединный нерв сжимается или сдавливается, когда он проходит через запястье. Это происходит, когда запястный канал внутри вашего запястья воспаляется. В результате симптомы в основном будут ощущаться в руке и пальцах», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.Синдром запястного канала вызывает ощущение покалывания или покалывания, онемение, а иногда и боль в руке.
«Обычно вы будете чувствовать себя хуже всего в большом, указательном и среднем пальцах, но иногда может показаться, что поражена вся рука. У вас также может быть боль, бегущая вверх по руке к плечу или шее. Это может повлиять только на одну или обе руки», - добавляет врач.
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Симптомы «имеют тенденцию усиливаться ночью», но вы также можете заметить это после пробуждения. Свисание руки с кровати или встряхивание ею часто помогает уменьшить боль и покалывание. Вы можете вообще не замечать проблемы в течение дня, хотя определенные действия, такие как письмо, набор текста, работа по дому или работа по дому, могут вызвать симптомы.
Однако, если нерв сильно сдавлен, у вас могут быть симптомы в течение дня. Вы можете ронять вещи и обнаруживать, что действия, требующие тонких движений пальцев, такие как письмо или застегивание пуговиц, становятся более трудными.
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