Причина боли в руках и пальцах, не связанная с артритом — обратитесь к врачу

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Причина боли в руках и пальцах, не связанная с артритом — обратитесь к врачу

Основными последствиями артрита являются боль и воспаление в суставах, включая кисти и пальцы. Но при различных других проблемах с суставами их симптомы легко спутать с артритом.

Одним из таких состояний, которое можно спутать с артритом, является синдром запястного канала.

«Это одна из нескольких проблем со здоровьем, которые влияют на руки и запястья. Синдром запястного канала — это состояние, которое возникает, когда срединный нерв сжимается или сдавливается, когда он проходит через запястье. Это происходит, когда запястный канал внутри вашего запястья воспаляется.  В результате симптомы в основном будут ощущаться в руке и пальцах», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Синдром запястного канала вызывает ощущение покалывания или покалывания, онемение, а иногда и боль в руке.

«Обычно вы будете чувствовать себя хуже всего в большом, указательном и среднем пальцах, но иногда может показаться, что поражена вся рука. У вас также может быть боль, бегущая вверх по руке к плечу или шее. Это может повлиять только на одну или обе руки», - добавляет врач.


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Симптомы «имеют тенденцию усиливаться ночью», но вы также можете заметить это после пробуждения. Свисание руки с кровати или встряхивание ею часто помогает уменьшить боль и покалывание. Вы можете вообще не замечать проблемы в течение дня, хотя определенные действия, такие как письмо, набор текста, работа по дому или работа по дому, могут вызвать симптомы.


Тонкий признак ревматоидного артрита на ваших пальцах


Однако, если нерв сильно сдавлен, у вас могут быть симптомы в течение дня. Вы можете ронять вещи и обнаруживать, что действия, требующие тонких движений пальцев, такие как письмо или застегивание пуговиц, становятся более трудными.


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