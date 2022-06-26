Причина боли в руках и пальцах, не связанная с артритом — обратитесь к врачу

«Это одна из нескольких проблем со здоровьем, которые влияют на руки и запястья. Синдром запястного канала — это состояние, которое возникает, когда срединный нерв сжимается или сдавливается, когда он проходит через запястье. Это происходит, когда запястный канал внутри вашего запястья воспаляется. В результате симптомы в основном будут ощущаться в руке и пальцах», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Обычно вы будете чувствовать себя хуже всего в большом, указательном и среднем пальцах, но иногда может показаться, что поражена вся рука. У вас также может быть боль, бегущая вверх по руке к плечу или шее. Это может повлиять только на одну или обе руки», - добавляет врач.