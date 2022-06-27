Нутрициолог перечислила самые популярные биодобавки: что пить в конкретном случае?

«Одними из самых популярных и востребованных сегодня являются: магний, цинк, йод, витамин Д, витамины группы В, С, кальций, железо, омега-3. Чаще всего именно по ним выявляются дефициты», — говорит эксперт.

Бады сегодня принимают практически все, кто придерживается здорового образа жизни и старается заниматься не лечением, а профилактикой заболеваний.Кому эксперт рекомендует принимать биодобавки? Тем, кто сомневается в качестве своего питания и в том, что оно снабжает организм необходимыми веществами. Также витамины необходимы при нездоровой худобе или, наоборот, при наличии чрезмерного веса. При гормональных сбоях и хроническом стрессе, заболеваниях щитовидки и повышенных физических нагрузках.Конечно, поставить точный диагноз и назначить тот или иной бад может только специалист. Однако с помощью некоторых симптомов организм может давать нам подсказки.Хрупкие кости, постоянно ломающиеся ногти и выпадающие волосы говорят о том, что в организме не хватает кальция, железа и витамина Д.Сбои в щитовидке свидетельствуют о дефиците железа и йода. Проблемы неврологического характера, слабость в мышцах — признак нехватки магния и витаминов В-комплекса.При патологиях сосудов и сердца нужно принимать омега-3. Слабый иммунитет и частые простуды говорят о дефиците цинка и меди.