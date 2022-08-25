Черноплодная рябина помогает снизить холестерин за несколько недель

«Черная арония содержит значительное количество полифенолов и антоцианов, что делает ее фармакологически полезной. Фармакологические эффекты черной аронии использовались для лечения многих заболеваний человека, таких как лечение сердечно-сосудистых заболеваний, гиперлипидемии, гиперхолестеринемии, гипертонии и диабета», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Высокий уровень холестерина диагностируется, когда в крови циркулирует большое количество молекул жира. Это рискованно, потому что жир постепенно накапливается на внутренней оболочке артерий, со временем ограничивая кровоток. К счастью, одно исследование показало, чтоИз-за "острого" вкуса арония чаще используется пищевой промышленностью при производстве соков, варенья, экстрактов и пищевых добавок.В народной медицине ягоды широко применялись для лечения простуды, кашля и лихорадки. Однако выясняется, что арония может иметь гораздо более широкое значение для здоровья человека, чем считалось ранее. В недавних исследованиях ученые изучали роль аронии в борьбе с хроническими заболеваниями, такими как диабет и высокий уровень холестерина.Ранее МедикФорум писал о том, как предотвратить сердечный приступ.