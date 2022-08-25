Сочетание разных видов спорта обеспечивает наибольшее снижение риска смерти

"Новые данные свидетельствуют о том, что участие в ряде физических упражнений в свободное время в неделю может быть ключом к снижению уровня смертности среди пожилых людей. Взрослые, которые каждую неделю участвуют в различных видах досуга, имеют более низкий риск смерти от любой причины. Такие занятия могут включать ходьбу, бег трусцой, плавание или игру в теннис", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Существует множество доказательств того, что физические упражнения продлевают жизнь, а некоторые исследования предполагают, что они могут увеличить продолжительность жизни на несколько лет. Доказано, что особенно важно защитить стареющее население от падений, улучшить когнитивные навыки и предотвратить сердечные заболевания.Исследование проливает свет на важность участия в досуговых мероприятиях, которые можно поддерживать. Достижение рекомендуемого объема физической активности в неделю с помощью любой комбинации физической активности в неделю снижает риск по любой причине на 13 процентов по сравнению с отсутствием участия в этих мероприятиях.Оценивая влияние каждого отдельного вида спорта, ученые обнаружили, что занятия спортом с ракеткой снижают риск на 16%, а бег — на 15%. Аналогичные результаты были получены для всех исследованных видов деятельности.Ранее МедикФорум писал о том, как снизить риск сердечного приступа.