Витамины не усваиваются: гастроэнтеролог объяснила причину

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Гастроэнтеролог-диетолог Яна Прудникова назвала основные причины, по которым организм не усваивает потребляемые витамины и полезные минералы. Почему они проходят транзитом?

Многие пациенты сталкиваются с дефицитом витаминов и полезных минералов. При этом они могут принимать их пачками, но воз и ныне там… Ничего не усваивается или усваивается крайне плохо.

«Есть несколько причин. Первая — плохое расщепление. Превращение витаминов в активную форму происходит под воздействием соляной кислоты в желудке (в первую очередь, белок), а также под воздействием желчи (жирорастворимые витамины, омега)», — объясняет эксперт.

Вторая причина — плохое всасывание. Поступившие нутриенты могут расщепиться до нужного состояния, но если в кишечнике имеются воспалительные процессы, то витамины все равно не усвоятся и пройдут транзитом.

Поэтому, прежде чем начать прием витаминов или бадов, важно удостовериться, что с вашим кишечником все в порядке и в нем нет воспалений.

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Также на усвоение витаминов и минералов влияют пищевые сопутствующие факторы. А именно: спиртные напитки буквально сводят к нулю действие витаминов А, В, кальция и цинка. Курение убивает витамины Е, С и селен.

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Кофеин вымывает из организма железо, калий и цинк. А все эти элементы крайне важны для полноценного функционирования и нормальной жизнедеятельности организма.
Яна Прудникова
Яна Прудникова
Здоровье
Гастроэнтеролог, диетолог
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