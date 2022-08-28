Сгустки крови: популярное обезболивающее удваивает риск образования тромбов

«Пациенты, принимающие НПВП, имеют больший риск образования тромбов в ногах или легких. Из исследований мы уже знаем, что некоторые НПВП повышают риск сердечной фибрилляции и тромбоза», — сказал кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"Люди, принимающие препараты НПВП, удваивают риск образования тромбов в ногах или легких".