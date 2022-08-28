Сгустки крови: популярное обезболивающее удваивает риск образования тромбов
Сгустки крови играют важную роль в организме, но если они появляются без уважительной причины, это может означать серьезные проблемы. Исследования показали, что класс популярных обезболивающих удваивает риск свертывания крови.
Сгустки крови останавливают кровотечение из-за травмы или пореза, поэтому их образование необходимо. Однако не все тромбы здесь, чтобы помочь - некоторые из них могут оказаться опасными для жизни. Этот тип тромба может блокировать важные артерии, тем самым повышая риск сердечного приступа или инсульта.
К сожалению, исследования связывают нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) с образованием тромбов.
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) — это препараты, которые широко используются для облегчения боли, уменьшения воспаления и снижения высокой температуры. Вы будете знакомы со многими НПВП, включая ибупрофен и аспирин.
Риск образования тромбов в ногах или легких удваивается при приеме обезболивающих НПВП.
«Пациенты, принимающие НПВП, имеют больший риск образования тромбов в ногах или легких. Из исследований мы уже знаем, что некоторые НПВП повышают риск сердечной фибрилляции и тромбоза», — сказал кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Новое исследование проверило, сколько пациентов купили прописанный НПВП менее чем за 60 дней до госпитализации с тромбом.
"Люди, принимающие препараты НПВП, удваивают риск образования тромбов в ногах или легких".
Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти выводы и дать на их основе конкретные рекомендации.
Ранее МедикФорум писал о самом опасном напитке для пожилых.
Оставить комментарий