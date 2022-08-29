Тромбы: эта добавка вызывает слипание клеток крови
Добавки выпускаются во многих формах, но все они преследуют общую цель восполнить пробелы в питании. Однако в больших количествах они могут вызвать нежелательные побочные эффекты. Холин связан со свертываемостью крови после того, как было обнаружено, что она вызывает слипание тромбоцитов.
Добавки обещают различные преимущества для здоровья, но их безопасность широко обсуждается. Когда возникают осложнения, это, как правило, происходит из-за того, что пользователь не соблюдает рекомендации по дозировке. Однако длительное использование некоторых добавок также может оказаться проблематичным.
"Новое исследование выявило потенциальные риски свертывания крови, связанные с соединением холина. Было замечено, что у добровольцев, получавших добавки холина, увеличилось производство химического вещества под названием ТМАО. ТМАО связан с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. У добровольцев, которые принимали добавки холина в течение двух месяцев, уровень ТМАО в крови увеличился более чем в 10 раз", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Тенденция тромбоцитов к слипанию значительно увеличилась в соответствии с более высокими уровнями ТМАО. Однако риск свертывания крови, по-видимому, снижался при приеме низких доз аспирина.
Высокое потребление холина может вызвать другие симптомы, такие как потливость и тошнота, или вызвать рыбный запах тела. В некоторых случаях он был идентифицирован как причина низкого кровяного давления.
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