Тромбы: эта добавка вызывает слипание клеток крови

"Новое исследование выявило потенциальные риски свертывания крови, связанные с соединением холина. Было замечено, что у добровольцев, получавших добавки холина, увеличилось производство химического вещества под названием ТМАО. ТМАО связан с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. У добровольцев, которые принимали добавки холина в течение двух месяцев, уровень ТМАО в крови увеличился более чем в 10 раз", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Зачем организму нужен холин?



