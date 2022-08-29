Проблемы с памятью могут означать, что вы страдаете апноэ во сне

«Обструктивное апноэ во сне — это расстройство сна, при котором вы останавливаете дыхание на короткие промежутки времени во время сна. Тревожно, что апноэ во сне может привести к остановке дыхания сотни раз каждую ночь. Если не лечить, это состояние может привести к гипертонии, инсульту, диабету или даже сердечному приступу», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Одним из признаков может быть когнитивное нарушение или проблемы с памятью", - утверждает врач.

Дневная усталость

Беспокойный сон

Частые пробуждения

Раздражительность