Проблемы с памятью могут означать, что вы страдаете апноэ во сне
Иногда проблемы со сном могут происходить без всякой причины, оставляя человека истощенным и борющимся со своей повседневной жизнью. Но в других случаях люди могут испытывать настоящее расстройство сна, которое может вызвать еще больше проблем, если его не лечить.
Обструктивное апноэ во сне является одним из наиболее распространенных расстройств сна, с которыми сталкиваются люди. Это может привести к нарушению ночного сна, поскольку мешает человеку правильно дышать. Однако, если позволить продолжаться в течение длительного времени, это может иметь серьезные последствия.
«Обструктивное апноэ во сне — это расстройство сна, при котором вы останавливаете дыхание на короткие промежутки времени во время сна. Тревожно, что апноэ во сне может привести к остановке дыхания сотни раз каждую ночь. Если не лечить, это состояние может привести к гипертонии, инсульту, диабету или даже сердечному приступу», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Хотя обструктивное апноэ во сне в первую очередь считается состоянием пожилых людей, оно может проявляться и у молодых людей.
Как и в случае с любым заболеванием, чем раньше оно будет выявлено, тем раньше его можно будет лечить. Хотя болезнь приносит с собой множество симптомов, напрямую связанных со сном, таких как храп и усталость, он также может влиять на мозг.
"Одним из признаков может быть когнитивное нарушение или проблемы с памятью", - утверждает врач.
Другие общие симптомы включают в себя:
- Дневная усталость
- Беспокойный сон
- Частые пробуждения
- Раздражительность
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