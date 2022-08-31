Снижение потребления углеводов «отправляет диабет в ремиссию» — врач Андреева

"Исследователи обнаружили, что снижение потребления углеводов до 50–55 процентов от ежедневно потребляемой энергии и увеличение потребления белка примерно до 20 процентов может помочь привести к ремиссии диабета 2 типа. Речь идет не столько в тех, кто уже болеет диабетом, а в тех, кто находится в преддиабетическом состоянии; это означает, что у них высокий уровень сахара в крови, но не диабет", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Диабет 2 типа возникает, когда организм не вырабатывает достаточного количества инсулина или клетки организма не реагируют на инсулин в организме.Диета часто является причиной того, что у кого-то в первую очередь развивается диабет 2 типа, поскольку заболевание часто вызывается нездоровым питанием, ведущим к ожирению и высокому уровню сахара в крови. В то время как диета может быть воротами для кого-то в диабете 2 типа, она также может быть их выходом и маршрутом, по которому кто-то может отправить свой диабет в стадию ремиссии. Все дело в углеводах и белках.Что касается оптимального соотношения для пациентов с недавно диагностированным диабетом, углеводы должны составлять от 49 до 54 процентов потребления энергии, белки — от 19 до 20 процентов, а жиры — от 21 до 26 процентов. Пищевые волокна должны составлять всего от пяти до шести процентов потребления энергии, но женщинам необходимо сократить потребление углеводов примерно на два процента больше, чем мужчинам, чтобы достичь того же уровня здоровья.Ранее МедикФорум писал о том, как питаться при эндометриозе.