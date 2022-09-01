5 соусов, которых следует избегать гипертоникам

"99 процентов всех соусов получают желтый или красный свет светофора для гипертоников за содержание соли. Поэтому я рекомендую избегать готовых соусов из-за высокого содержания в них соли", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«На каждый грамм сокращения потребления соли мы можем предотвратить тысячи сердечных приступов, инсультов и сердечных недостаточностей, половина из которых закончилась бы летальным исходом».

Соевый соус

Соус терияки

Кетчуп

Майонез

"Тысяча островов"