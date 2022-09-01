5 соусов, которых следует избегать гипертоникам
Высокое кровяное давление является предвестником сердечных приступов и инсультов, поэтому крайне важно держать его под контролем.
Высокое кровяное давление или гипертонию часто называют «тихим убийцей», потому что оно без предупреждения повышает риск серьезных проблем со здоровьем. Высокое кровяное давление заставляет ваше сердце работать усерднее, чтобы перекачивать кровь по всему телу, и это дополнительное усилие может привести к сердечному приступу. И то, что вы едите, может сыграть решающую роль в этом процессе.
От курицы до овощного соуса, соус не только добавит дополнительный вкус вашей еде, но и посолит. Поскольку соль считается «самой серьезной причиной» высокого кровяного давления, добавление этого ароматизатора в пищу может снизить его уровень.
"99 процентов всех соусов получают желтый или красный свет светофора для гипертоников за содержание соли. Поэтому я рекомендую избегать готовых соусов из-за высокого содержания в них соли", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Взрослые не должны потреблять более шести граммов соли в день. Более того, солонка, стоящая в вашем кухонном шкафу, — не единственный источник натрия в вашем рационе. Продукты, которые вы покупаете в супермаркетах, также содержат скрытую соль.
«На каждый грамм сокращения потребления соли мы можем предотвратить тысячи сердечных приступов, инсультов и сердечных недостаточностей, половина из которых закончилась бы летальным исходом».
Самые опасные соусы для гипертоников:
- Соевый соус
- Соус терияки
- Кетчуп
- Майонез
- "Тысяча островов"
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