Кардиолог Варфоломеев назвал продукты, увеличивающие риск сердечных заболеваний
Болезнь сердца является самым коварным убийцей в мире. Опередив рак, целый ряд состояний, составляющих совокупность сердечно-сосудистых заболеваний, влияет на жизнь миллионов людей каждый год. Однако, как и в случае с раком, диета может иметь большое влияние на вероятность развития болезни.
Одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний является диета. Причина этого сродни тому, почему определенные виды топлива заставляют определенные транспортные средства вести себя определенным образом. Например, если вы заправите автомобиль неправильным топливом, это повлияет на его работу.
Точно так же неправильное питание приведет к тому, что человеческий организм будет работать неэффективно или неправильно. Популярный вид пищи может значительно увеличить риск сердечных заболеваний.
Речь идет об ультраобработанных продуктах, названный так из-за того, сколько раз ингредиенты в нем обрабатываются, прежде чем они попадут в организм человека из своего источника.
"Чем больше обработана пища, тем менее она полезна для здоровья и тем чаще ее меняли или добавляли; обычно это означает, что он был смешан с высоким содержанием жира, соли и консервантов", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Ультраобработанная пища обычно поставляется в виде готовых блюд, пиццы, сладких хлопьев, выпечки и сладких закусок.
"Именно эти продукты могут значительно увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследований показали, что люди с наименее здоровым питанием на 19% чаще умирают от любой причины и на 32% чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний".
Готовые блюда и ультра-обработанные пищевые продукты находятся на крайнем конце низкопитательного качества из-за высокого содержания жира и соли, что может увеличить риск развития у кого-то «начальных» форм сердечных заболеваний, таких как высокий уровень холестерина и гипертония.
Ранее МедикФорум писал о продуктах для укрепления костей.
Оставить комментарий