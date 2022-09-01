Кардиолог Варфоломеев назвал продукты, увеличивающие риск сердечных заболеваний

"Чем больше обработана пища, тем менее она полезна для здоровья и тем чаще ее меняли или добавляли; обычно это означает, что он был смешан с высоким содержанием жира, соли и консервантов", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.





"Именно эти продукты могут значительно увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследований показали, что люди с наименее здоровым питанием на 19% чаще умирают от любой причины и на 32% чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний".