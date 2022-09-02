Прием фолиевой кислоты в три раза повышает риск смерти от COVID-19

"Новое исследование выявило связь между приемом фолиевой кислоты и риском заражения Covid. Люди получавшие рецепты на фолиевую кислоту, в 1,5 раза чаще заражались COVID-19. У них также было в 2,6 раза больше шансов умереть от COVID-19 по сравнению с контрольной группой. Наличие рецепта на антифолатный препарат метотрексат смягчало негативное влияние фолиевой кислоты на COVID-19, когда фолиевую кислоту и метотрексат давали вместе", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Это говорит о том, что вирус может быть чувствителен как к фолиевой кислоте, так и к ингибиторам фолиевой кислоты".