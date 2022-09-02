Прием фолиевой кислоты в три раза повышает риск смерти от COVID-19
Часто назначаемые витаминные добавки были связаны с почти трехкратным увеличением риска смерти от Covid.
"Новое исследование выявило связь между приемом фолиевой кислоты и риском заражения Covid. Люди получавшие рецепты на фолиевую кислоту, в 1,5 раза чаще заражались COVID-19. У них также было в 2,6 раза больше шансов умереть от COVID-19 по сравнению с контрольной группой. Наличие рецепта на антифолатный препарат метотрексат смягчало негативное влияние фолиевой кислоты на COVID-19, когда фолиевую кислоту и метотрексат давали вместе", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Фолиевая кислота представляет собой синтетическую форму витамина В9. Фолиевая кислота помогает организму вырабатывать здоровые эритроциты и содержится в некоторых продуктах. Фолиевую кислоту назначают при нескольких состояниях, включая серповидно-клеточную анемию, беременность с высоким риском и людям, принимающим противосудорожные препараты.
Фолиевую кислоту также назначают для компенсации некоторых побочных эффектов у пациентов, принимающих метотрексат.
Метотрексат используется для лечения некоторых видов рака и некоторых аутоиммунных заболеваний. Препарат представляет собой «антифолат», что означает, что он препятствует выработке фолиевой кислоты, которая требуется раковым клеткам для пролиферации.
Исследование предположило, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, захватывает фолиевую кислоту хозяина для репликации вируса.
"Это говорит о том, что вирус может быть чувствителен как к фолиевой кислоте, так и к ингибиторам фолиевой кислоты".
Хотя прием фолиевой кислоты в этих случаях четко показан, клиницисты должны быть осторожны в отношении чрезмерного потребления фолиевой кислоты, - добавляет врач.
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