Избыток фолиевой кислоты повышает риск потери функции мозга у пожилых людей в 3,5 раза

"Профилактика имеет ключевое значение, и данные свидетельствуют о том, что при приеме определенных добавок необходима осторожность. Фолиевую кислоту, которую широко принимают беременные женщины, лучше избегать пожилым людям с дефицитом витамина B12", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.





"Избыточное потребление фолиевой кислоты, наоборот, может ускорить ухудшение умственных способностей у людей с низким уровнем витамина B12. Мсследователи обнаружили связь между высоким уровнем фолиевой кислоты и снижением умственных способностей у людей с низким уровнем витамина B12", - объясняет невролог.

Деменция приводит к тому, что человек становится все более забывчивым и спутанным со временем — процесс, который невозможно вылечить или замедлить с медицинской точки зрения.Тема упадка мозга уже давно представляет интерес для исследователей, особенно в свете растущего бремени деменции. Организм использует фолиевую кислоту для образования эритроцитов, а также для нормального функционирования и роста клеток.В природе витамин встречается в темно-зеленых листовых овощах, орехах, фасоли и горохе, а также во фруктах, таких как лимоны, апельсины, бананы, клубника и дыни.Предварительные исследования показали, что деменция и болезнь Альцгеймера могут быть связаны с низким уровнем фолиевой кислоты и высоким уровнем гомоцистеина, что побудило к тщательному изучению связи между витамином и болезнью.В настоящее время известно, что фолиевая кислота влияет на несколько функций организма, включая настроение и когнитивные функции, особенно у пожилых людей.Таким образом, недостаток фолиевой кислоты может повлиять на функцию мозга и передачу нервных сигналов, потенциально повышая риск слабоумия и смерти.Однако прием нужного количества фолиевой кислоты важен для защиты от потери функции мозга.