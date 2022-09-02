Чрезмерное потребление яиц приводит к повышению риска инсульта на 25%
Инсульт – это серьезное неотложное состояние, требующее срочного лечения. Естественно, профилактика лучше, чем лечение.
Инсульт — это серьезное опасное для жизни заболевание, которое возникает, когда прекращается кровоснабжение части мозга. Различают две основные причины инсульта: ишемический и геморрагический. На первое, когда кровоснабжение останавливается из-за тромба, приходится 85 процентов всех случаев. В последнем случае разрывается ослабленный кровеносный сосуд, снабжающий мозг.
"То, что было обнаружено в новом исследовании, было одновременно удивительным и шокирующим. Большее потребление яиц было связано с более высоким риском геморрагического инсульта, но не с ишемическим инсультом. Каждые дополнительные 20 г яиц, потребляемые в день, повышают риск геморрагического инсульта на 25 процентов", - говори врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Среднее крупное яйцо весит около 60 г. Потребление яиц. Связь, которая была обнаружена между различными продуктами питания и ишемическим и геморрагическим инсультом, может быть частично объяснена влиянием на кровяное давление и уровень холестерина.
В одном крупном яйце содержится около 186 мг холестерина, и все они находятся в желтке. Чтобы представить это в перспективе, людям с высоким уровнем холестерина в крови рекомендуется ограничить количество потребляемого ими холестерина примерно до 300 мг в день.
"Влияние яиц на состояние здоровья остается весьма спорным, а исследования дают противоречивые данные. Многие исследования показали, что умеренное потребление"
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