Чрезмерное потребление яиц приводит к повышению риска инсульта на 25%

"То, что было обнаружено в новом исследовании, было одновременно удивительным и шокирующим. Большее потребление яиц было связано с более высоким риском геморрагического инсульта, но не с ишемическим инсультом. Каждые дополнительные 20 г яиц, потребляемые в день, повышают риск геморрагического инсульта на 25 процентов", - говори врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"Влияние яиц на состояние здоровья остается весьма спорным, а исследования дают противоречивые данные. Многие исследования показали, что умеренное потребление"