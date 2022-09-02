Гинеколог Комарова назвала плюсы и минусы менструальной чаши
Менструальные чаши существуют с начала 1930-х годов, но их использование стало популярным только недавно.
Гибкая чашка изготовлена из силикона, натурального каучука, латекса или термопластичных эластомеров. Менструальная чаша вводится во влагалище во время менструации, чтобы улавливать и собирать менструальные выделения.
В чем преимущества менструальных чаш перед тампонами или прокладками?
Женщины сообщают, что предпочитают менструальную чашу другим продуктам в следующих случаях:
- Повышенный комфорт
- Меньше помех деятельности
- Меньше раздражения
- Уменьшение запаха
- Возможность носить чашу дольше, чем прокладку или тампон
"Менструальную чашу можно носить до 12 часов. Как правило, тампоны или прокладки следует менять каждые четыре-шесть часов. Чаша обеспечивает больше времени между опорожнениями. Использование менструальной чаши избавляет от необходимости носить с собой дополнительные прокладки или тампоны. В отличие от тампонов, менструальную чашу можно вводить во время предполагаемой менструации, чтобы избежать подтекания в первый день. Поскольку менструальные выделения задерживаются внутри, запах уменьшается", - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.
Каковы недостатки использования менструальной чаши?
Женщинам может показаться, что опорожнение чашки может быть грязным, особенно если менять чашку в общественном туалете. Желательно ополаскивать чашку после извлечения, что может быть затруднительно в общественном туалете.
Некоторым женщинам сложно манипулировать менструальной чашей во влагалище и из него.
"Чашки не универсальные. Пока вы не найдете правильную посадку, чаша может чувствовать себя неудобно или может быть утечка", - объясняет Комарова.
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