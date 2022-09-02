Гинеколог Комарова назвала плюсы и минусы менструальной чаши

Повышенный комфорт

Меньше помех деятельности

Меньше раздражения

Уменьшение запаха

Возможность носить чашу дольше, чем прокладку или тампон

"Менструальную чашу можно носить до 12 часов. Как правило, тампоны или прокладки следует менять каждые четыре-шесть часов. Чаша обеспечивает больше времени между опорожнениями. Использование менструальной чаши избавляет от необходимости носить с собой дополнительные прокладки или тампоны. В отличие от тампонов, менструальную чашу можно вводить во время предполагаемой менструации, чтобы избежать подтекания в первый день. Поскольку менструальные выделения задерживаются внутри, запах уменьшается", - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.

"Чашки не универсальные. Пока вы не найдете правильную посадку, чаша может чувствовать себя неудобно или может быть утечка", - объясняет Комарова.