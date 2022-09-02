Гинеколог Комарова назвала плюсы и минусы менструальной чаши

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Гинеколог Комарова назвала плюсы и минусы менструальной чаши


Менструальные чаши существуют с начала 1930-х годов, но их использование стало популярным только недавно.

Гибкая чашка изготовлена из силикона, натурального каучука, латекса или термопластичных эластомеров. Менструальная чаша вводится во влагалище во время менструации, чтобы улавливать и собирать менструальные выделения.


В чем преимущества менструальных чаш перед тампонами или прокладками?

Женщины сообщают, что предпочитают менструальную чашу другим продуктам в следующих случаях:
  • Повышенный комфорт
  • Меньше помех деятельности
  • Меньше раздражения
  • Уменьшение запаха
  • Возможность носить чашу дольше, чем прокладку или тампон

"Менструальную чашу можно носить до 12 часов. Как правило, тампоны или прокладки следует менять каждые четыре-шесть часов. Чаша обеспечивает больше времени между опорожнениями. Использование менструальной чаши избавляет от необходимости носить с собой дополнительные прокладки или тампоны. В отличие от тампонов, менструальную чашу можно вводить во время предполагаемой менструации, чтобы избежать подтекания в первый день. Поскольку менструальные выделения задерживаются внутри, запах уменьшается", - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.

Каковы недостатки использования менструальной чаши?

Женщинам может показаться, что опорожнение чашки может быть грязным, особенно если менять чашку в общественном туалете. Желательно ополаскивать чашку после извлечения, что может быть затруднительно в общественном туалете.

Некоторым женщинам сложно манипулировать менструальной чашей во влагалище и из него. 

"Чашки не универсальные. Пока вы не найдете правильную посадку, чаша может чувствовать себя неудобно или может быть утечка", - объясняет Комарова.



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