Деменция: жирная рыба снижает риск снижения когнитивных функций

«Жиры омега-3 необходимы для работы мозга (а также для работы сердца и глаз). Они играют важную роль в функционировании мозга на протяжении всей жизни. Сведение к минимуму снижения когнитивных функций является ключевой задачей для пожилых женщин, а жиры омега-3 являются важным питательным веществом. Сниженный уровень омега-3 связан со сниженной когнитивной функцией у молодых женщин, что может предрасполагать женщин к снижению когнитивных функций в пожилом возрасте, поскольку это обеспечивает более низкий исходный уровень, от которого может ухудшиться здоровье мозга», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Большинство витаминов и минералов можно получить благодаря здоровому питанию. От красочных фруктов и овощей до темной листовой зелени — растительная пища — отличный выбор для укрепления вашего здоровья. Однако вместо этого в жирной рыбе содержится одно «необходимое питательное вещество» — омега-3. Более того, это питательное вещество может помочь снизить риск возникновения умопомрачительного состояния.Плохая новость заключается в том, чтоБыло обнаружено, что потребление омега-3 жирных кислот ниже рекомендуемого для женщин всех возрастов. Эти результаты согласуются с результатами диетического исследования, которое показывает, что женщины потребляют меньше омега-3 жирных кислот, чем мужчины.Врач предположил, что одной из причин такого несоответствия может быть то, что женщины едят меньше жирной рыбы. Этот вид рыбы вместе с растительными маслами, орехами и семенами льна является основным источником жирных кислот.Ранее МедикФорум писал о продуктах, от которых нужно отказаться при похудении.