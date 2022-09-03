Дефицит тестостерона у мужчин увеличивает жир на животе

"Проблема связана с нашим повышенным воздействием токсинов окружающей среды (таких как пестициды, химические вещества в чистящих средствах и микропластик), а также с образом жизни и диетическим выбором"., - говорит уролог Руслан Гасанов специально для МедикФорум.

«Низкий уровень тестостерона тесно связан с повышенным абдоминальным ожирением (жиром на животе), высоким уровнем холестерина и высоким уровнем сахара в крови. Это связано с тем, что тестостерон помогает регулировать использование и распределение холестерина в организме. Мужчины, которым легко набрать вес, но трудно сбросить, могут извлечь пользу из проверки уровня тестостерона».

«Эта комбинация увеличенного абдоминального жира и низкого уровня тестостерона значительно увеличивает риск диабета 2 типа».