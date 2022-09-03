Дефицит тестостерона у мужчин увеличивает жир на животе
Распространенный, но «часто игнорируемый» дефицит гормонов вызывает проблемы со здоровьем у многих мужчин. Это проблема, которая связана с увеличением жировых отложений и риском диабета.
Дефицит тестостерона в последние годы становится «все более распространенным явлением» из-за антропогенных изменений в окружающей среде.
"Проблема связана с нашим повышенным воздействием токсинов окружающей среды (таких как пестициды, химические вещества в чистящих средствах и микропластик), а также с образом жизни и диетическим выбором"., - говорит уролог Руслан Гасанов специально для МедикФорум.
Тестостерон — это половой гормон, чаще встречающийся у мужчин, который отвечает за многие процессы в организме, включая распределение жира, создание эритроцитов и сперматозоидов.
Глобальная распространенность дефицита тестостерона колеблется от 10 до 40 процентов. Есть много причин, по которым люди могут накапливать жир на животе, но свою роль может играть низкий уровень тестостерона.
«Низкий уровень тестостерона тесно связан с повышенным абдоминальным ожирением (жиром на животе), высоким уровнем холестерина и высоким уровнем сахара в крови. Это связано с тем, что тестостерон помогает регулировать использование и распределение холестерина в организме. Мужчины, которым легко набрать вес, но трудно сбросить, могут извлечь пользу из проверки уровня тестостерона».
Помимо создания собственных проблем, жир на животе также может усугубить проблему низкого уровня тестостерона.
Жир брюшной полости вырабатывает гормон, называемый ароматазой, который превращает тестостерон в эстроген, снижая уровень тестостерона в крови.
«Эта комбинация увеличенного абдоминального жира и низкого уровня тестостерона значительно увеличивает риск диабета 2 типа».
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