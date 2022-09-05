Врач Пономарева: привычка пить какао поможет гипертоникам в контроле давления
Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, является косвенной причиной смерти миллионов людей. Но некоторые простые изменения диеты могут помочь контролировать давление человека.
Высокое кровяное давление хорошо изучено, и многое известно о том, как его лечить. Одним из удивительных веществ, которое, как было обнаружено, очень эффективно снижает высокое кровяное давление, является какао.
Положительные эффекты какао наблюдались десятилетиями, и с годами клинические испытания подтвердили эти наблюдения.
"Исследователи изучали аборигенов различных панамских островов, которые потребляли несколько чашек какао в день. У этих людей, как оказалось, было более низкое кровяное давление, чем у людей, которые переехали на материковую часть Панамы и перестали пить какао. С тех пор многочисленные лабораторные испытания подтвердили преимущества какао", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Ученые обнаружили, что это было «значительным» при снижении систолического и диастолического артериального давления более чем на 2 мм рт. Стоит отметить, что люди, проходящие испытание какао, уже принимали лекарства от гипертонии.
Исследование также показало, что артериальное давление снижалось только в том случае, если оно было высоким у участников. Не было никакого эффекта, когда кровяное давление было уже низким, например, утром.
Контроль артериального давления снижает риск фибрилляции предсердий, инфаркта и инсульта - исследование
"Положительное влияние флаванолов какао на нашу сердечно-сосудистую систему, в частности, на функцию кровеносных сосудов и артериальное давление, неоспоримо", - добавляет Пономарева.
Ранее МедикФорум писал о напитках, которые вызывают вязкость крови.
Оставить комментарий