Врач Пономарева: привычка пить какао поможет гипертоникам в контроле давления

"Исследователи изучали аборигенов различных панамских островов, которые потребляли несколько чашек какао в день. У этих людей, как оказалось, было более низкое кровяное давление, чем у людей, которые переехали на материковую часть Панамы и перестали пить какао. С тех пор многочисленные лабораторные испытания подтвердили преимущества какао", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Положительное влияние флаванолов какао на нашу сердечно-сосудистую систему, в частности, на функцию кровеносных сосудов и артериальное давление, неоспоримо", - добавляет Пономарева.