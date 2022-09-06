Самостоятельная экспресс-диагностика: осматриваем ребенка дома

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маленький ребенок

Остеопат Сергей Богданов рассказал, как самостоятельно провести экспресс-диагностику состояния ребенка, которая позволит своевременно сделать правильные выводы и обратиться к специалисту.

Осмотр начинаем сверху вниз, с головы. Спокойно проведите по голове, посмотрите, нет ли на ней ступенек, шероховатостей. Голова должна быть ровная, круглой формы. Проводим по затылку, лобной кости — на них не должно быть ступенек, впадин, асимметрии.

«После просим ребенка повернуть голову влево и вправо. Глубина поворота должна быть одинаковой», — говорит эксперт. Далее осматриваем шею — от середины линии под затылком, мышцы слева и справа должны быть одинакового объема, симметричные.

Осматриваем спину — плечи должны располагаться на одной высоте. Лопатки — на одном уровне. Спинка должна быть ровной. Мышцы слева и справа также должны быть одинаковыми.

Просим ребенка наклониться вперед и коснуться руками пола, еще раз смотрим на спинку. Левая и правая половина тела должны быть на одной высоте. Бокового наклона в одну сторону быть не должно.

Осматриваем ребенка спереди. Обращаем внимание на положение шеи, плечи, треугольники талии — от подмышек до таза. Талия должна быть симметричной.

Обращаем внимание на ноги. В первую очередь, они должны быть одной длины. Глубина внутреннего поворота должна соответствовать глубине внешнего.

Для детей до двух лет может быть свойственна полудеформация ножек — когда коленки расходятся. До 2 лет это нормально.

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Стопа не должна заваливаться внутрь. При завале внутрь мы говорим о снижении мышечного тонуса и риске развития плоскостопия в дальнейшем.

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Если вы заметили несимметричность, разный объем движения или разный объем мышц — это повод обратиться к специалисту, который осмотрит ребенка более внимательно.
Сергей Богданов
Сергей Богданов
Здоровье
Остеопат
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Теги : Сергей Богданов, осмотр ребенка, домашняя диагностика