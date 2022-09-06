Онколог Воробьев: «общие» симптомы, которые могут сигнализировать о 5 типах рака
У каждого второго человека в какой-то момент жизни разовьется рак. Хотя это ужасающая перспектива, возможность получить быстрый диагноз может увеличить ваши шансы на успешную борьбу с болезнью. Вот «общие» признаки, которые могут указывать на пять типов рака.
Ежегодно диагностируется около миллионы случаев рака матки или эндометрия. Эти цифры делают гинекологический рак четвертым наиболее распространенным типом рака у женщин. Врач-онколог Андрей Воробьев, специально для МедикФорум, объясняет предупреждающие знаки.
Мрачная реальность рака заключается в том, что любой может заболеть этим страшным заболеванием.
Однако способность быстро обнаруживать рак может стать первым шагом в правильном направлении.
«Путь, который проходят больные раком, начинается с постановки диагноза, и чем раньше будет обнаружен гинекологический рак, тем лучше прогноз», - говорит Воробьев.
Поскольку знание признаков является ключевым в этом процессе, эксперт поделился «общими» симптомами шести типов рака, включая:
- Яичников
- Шейки матки
- Матки
- Вагинальный
- Вульвы
«Общие» симптомы:
- Боль в области таза
- Аномальные вагинальные кровотечения или выделения
- Вздутие живота или боли в животе
- Кровь в моче
- Вагинальный зуд
- Уплотнения или болезненность в области гениталий или вокруг них
- Боль во время или после секса
- Чрезмерные позывы к мочеиспусканию
Поскольку ранняя диагностика может стать ключом к выздоровлению, онколог советует «поговорить с врачом», если вы обеспокоены.
Онкология: этот неожиданный симптом может быть признаком рака желудка, поджелудочной, легких или яичников
«Хотя эти виды рака разные и по-разному влияют на людей, некоторые из них могут иметь схожие симптомы. Важно помнить, что они не всегда являются симптомами рака и часто могут быть связаны с рядом других менее серьезных заболеваний или инфекций».
Оставить комментарий