Онколог Воробьев: «общие» симптомы, которые могут сигнализировать о 5 типах рака

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Онколог Воробьев: «общие» симптомы, которые могут сигнализировать о 5 типах рака


У каждого второго человека в какой-то момент жизни разовьется рак. Хотя это ужасающая перспектива, возможность получить быстрый диагноз может увеличить ваши шансы на успешную борьбу с болезнью. Вот «общие» признаки, которые могут указывать на пять типов рака.

Ежегодно диагностируется около миллионы случаев рака матки или эндометрия. Эти цифры делают гинекологический рак четвертым наиболее распространенным типом рака у женщин. Врач-онколог Андрей Воробьев, специально для МедикФорум, объясняет предупреждающие знаки.

Мрачная реальность рака заключается в том, что любой может заболеть этим страшным заболеванием.


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Однако способность быстро обнаруживать рак может стать первым шагом в правильном направлении.

«Путь, который проходят больные раком, начинается с постановки диагноза, и чем раньше будет обнаружен гинекологический рак, тем лучше прогноз», - говорит Воробьев.

Поскольку знание признаков является ключевым в этом процессе, эксперт поделился «общими» симптомами шести типов рака, включая:
  • Яичников
  • Шейки матки
  • Матки
  • Вагинальный 
  • Вульвы
Основываясь на расположении этих раковых образований, контрольные признаки также появятся в репродуктивной системе.

«Общие» симптомы:
  • Боль в области таза 
  • Аномальные вагинальные кровотечения или выделения 
  • Вздутие живота или боли в животе 
  • Кровь в моче  
  • Вагинальный зуд  
  • Уплотнения или болезненность в области гениталий или вокруг них  
  • Боль во время или после секса  
  • Чрезмерные позывы к мочеиспусканию

Поскольку ранняя диагностика может стать ключом к выздоровлению, онколог советует «поговорить с врачом», если вы обеспокоены.


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«Хотя эти виды рака разные и по-разному влияют на людей, некоторые из них могут иметь схожие симптомы. Важно помнить, что они не всегда являются симптомами рака и часто могут быть связаны с рядом других менее серьезных заболеваний или инфекций».


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