Онколог Воробьев: «общие» симптомы, которые могут сигнализировать о 5 типах рака

«Путь, который проходят больные раком, начинается с постановки диагноза, и чем раньше будет обнаружен гинекологический рак, тем лучше прогноз», - говорит Воробьев.

Яичников

Шейки матки

Матки

Вагинальный

Вульвы

Боль в области таза

Аномальные вагинальные кровотечения или выделения

Вздутие живота или боли в животе

Кровь в моче

Вагинальный зуд

Уплотнения или болезненность в области гениталий или вокруг них

Боль во время или после секса

Чрезмерные позывы к мочеиспусканию

«Хотя эти виды рака разные и по-разному влияют на людей, некоторые из них могут иметь схожие симптомы. Важно помнить, что они не всегда являются симптомами рака и часто могут быть связаны с рядом других менее серьезных заболеваний или инфекций».



