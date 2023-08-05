Онколог Воробьев назвал 8 ранних признаков опухоли в вашем теле — ключ к раннему обнаружению

«Такие изменения могут происходить из-за множества факторов, таких как старение, воздействие определенные химические вещества и вещества, образ жизни и даже унаследованные генные мутации. Рак действительно является серьезным заболеванием, и регулярный скрининг и самообследование имеют решающее значение для раннего выявления», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Необычные шишки или припухлости

Необъяснимая потеря или увеличение веса

Постоянная усталость

Изменения кожи

Затруднение глотания

Постоянный кашель

Затрудненное дыхание

Необъяснимые боли.

Рак является результатом повреждения или изменения генетического материала наших клеток.В рамках самообследования также стоит отметить любые необычные симптомы.Однако многие из этих симптомов также могут быть связаны с состояниями, отличными от рака. Поэтому крайне важно проконсультироваться с врачом, если вы испытываете какие-либо стойкие или необъяснимые симптомы.Ранее МедикФорум писал о вреде консервантов.

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