Онколог Воробьев назвал 8 ранних признаков опухоли в вашем теле — ключ к раннему обнаружению
Хотя ранние признаки рака могут сильно различаться в зависимости от типа рака, есть некоторые общие симптомы, на которые следует обратить внимание.
Рак является результатом повреждения или изменения генетического материала наших клеток.
«Такие изменения могут происходить из-за множества факторов, таких как старение, воздействие определенные химические вещества и вещества, образ жизни и даже унаследованные генные мутации. Рак действительно является серьезным заболеванием, и регулярный скрининг и самообследование имеют решающее значение для раннего выявления», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
В рамках самообследования также стоит отметить любые необычные симптомы.
Воробьев назвал общие ранние признаки рака:
- Необычные шишки или припухлости
- Необъяснимая потеря или увеличение веса
- Постоянная усталость
- Изменения кожи
- Затруднение глотания
- Постоянный кашель
- Затрудненное дыхание
- Необъяснимые боли.
Однако многие из этих симптомов также могут быть связаны с состояниями, отличными от рака. Поэтому крайне важно проконсультироваться с врачом, если вы испытываете какие-либо стойкие или необъяснимые симптомы.
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