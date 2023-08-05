Онколог Воробьев назвал 8 ранних признаков опухоли в вашем теле — ключ к раннему обнаружению

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Онколог Воробьев назвал 8 ранних признаков опухоли в вашем теле — ключ к раннему обнаружению


Хотя ранние признаки рака могут сильно различаться в зависимости от типа рака, есть некоторые общие симптомы, на которые следует обратить внимание.


Рак является результатом повреждения или изменения генетического материала наших клеток.

«Такие изменения могут происходить из-за множества факторов, таких как старение, воздействие определенные химические вещества и вещества, образ жизни и даже унаследованные генные мутации. Рак действительно является серьезным заболеванием, и регулярный скрининг и самообследование имеют решающее значение для раннего выявления», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

В рамках самообследования также стоит отметить любые необычные симптомы.

Воробьев назвал общие ранние признаки рака:

  • Необычные шишки или припухлости
  • Необъяснимая потеря или увеличение веса
  • Постоянная усталость
  • Изменения кожи
  • Затруднение глотания
  • Постоянный кашель
  • Затрудненное дыхание
  • Необъяснимые боли.


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Однако многие из этих симптомов также могут быть связаны с состояниями, отличными от рака. Поэтому крайне важно проконсультироваться с врачом, если вы испытываете какие-либо стойкие или необъяснимые симптомы.



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