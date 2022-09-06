Критическая ишемия конечностей: серьезный и болезненный признак высокого холестерина

"Налет на артериях представляет собой воскообразный материал, состоящий из холестерина и других веществ. Проблема возникает, когда у вас слишком много бляшек, поскольку ваши артерии сужаются, ограничивая кровоток. Как только ваши артерии сужаются, приток крови к вашим ногам также ограничивается, вызывая предупреждающий знак. Отсутствие притока крови к ногам иногда может привести к состоянию, известному как критическая ишемия конечностей (КИК)", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МеикФорум.

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