Критическая ишемия конечностей: серьезный и болезненный признак высокого холестерина
Высокий холестерин - это состояние может повысить риск сердечных заболеваний и инсульта, которые считаются основными причинами смерти. Хорошей новостью является то, что существуют различные настройки образа жизни, которые могут помочь восстановить ваши уровни, но сначала вы должны определить виновника.
Со временем высокий уровень холестерина может привести к накоплению бляшек в артериях.
"Налет на артериях представляет собой воскообразный материал, состоящий из холестерина и других веществ. Проблема возникает, когда у вас слишком много бляшек, поскольку ваши артерии сужаются, ограничивая кровоток. Как только ваши артерии сужаются, приток крови к вашим ногам также ограничивается, вызывая предупреждающий знак. Отсутствие притока крови к ногам иногда может привести к состоянию, известному как критическая ишемия конечностей (КИК)", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МеикФорум.
КИК - «чрезвычайно серьезная проблема», говорит врач.
Это состояние не происходит без того, чтобы ваше тело не подавало признаков. Одним из явных признаков КИК являются раны и язвы на ступнях и голенях. Этот болезненный признак характеризуется незаживлением.
Другие изменения, которые также могут появиться на вашей ноге, — кожа становится холодной и онемевшей, краснеющей, а затем черной.
Полный список признаков, связанных с критической ишемией конечностей, включает:
- Сильная жгучая боль в ногах и ступнях, которая продолжается даже во время отдыха
- Ваша кожа становится бледной, блестящей, гладкой и сухой
- Незаживающие раны и язвы (открытые язвы) на ступнях и голенях
- Потеря мышечной массы в ногах
- Кожа на пальцах ног или нижних конечностях становится холодной и онемевшей, краснеет, а затем чернеет и/или начинает опухать и выделять вонючий гной, вызывая сильную боль (гангрена)
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