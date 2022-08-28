Дефицит B12: признак при пробуждении по утрам - наблюдается в 90% случаев

"Хроническая усталость характеризуется постоянной усталостью, которая не проходит во время отдыха. Это может стать более выраженным утром, когда вы просыпаетесь после хорошего ночного сна и обнаруживаете, что все еще устали. Усталость является одним из основных признаков B12, и исследование намекает на его распространенность", - говорит невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Глоссит (34 процента)

Выпадение волос, язвы во рту или помутнение зрения (30 процентов)

"Диагноз дефицита витамина B12 часто может быть поставлен врачом общей практики на основании ваших симптомов и результатов анализов крови".