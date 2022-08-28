Дефицит B12: признак при пробуждении по утрам - наблюдается в 90% случаев
Витамин B12 поддерживает многие важные процессы в организме. Неудивительно, что дефицит витамина вызывает целый ряд проблем. Один признак при пробуждении утром наблюдается в 86 процентах случаев.
Витамин B12 выполняет множество важных функций в организме. Чтобы придать вам аромат, он помогает производить эритроциты, поддерживает нервную систему и борется с усталостью. Низкий уровень B12 подрывает эти процессы.
"Хроническая усталость характеризуется постоянной усталостью, которая не проходит во время отдыха. Это может стать более выраженным утром, когда вы просыпаетесь после хорошего ночного сна и обнаруживаете, что все еще устали. Усталость является одним из основных признаков B12, и исследование намекает на его распространенность", - говорит невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
У пациентов с диагнозом дефицита B12 было обнаружено большое разнообразие симптомов. 96 процентов пациентов сообщили о «необычной усталости».
Более того, 86 процентов сообщили, что «проснулись уставшими», что также свидетельствует об усталости.
Другие общие признаки включают:
- Глоссит (34 процента)
- Выпадение волос, язвы во рту или помутнение зрения (30 процентов)
Хотя многие симптомы улучшаются при лечении, некоторые проблемы, вызванные этим заболеванием, могут быть необратимыми, если их не лечить. Чем дольше состояние не лечится, тем выше вероятность необратимого повреждения.
"Диагноз дефицита витамина B12 часто может быть поставлен врачом общей практики на основании ваших симптомов и результатов анализов крови".
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