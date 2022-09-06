Врач: частое пробуждение ночью сигналит о склонности к опасным болезням
По словам врача-сомнолога Софии Черкасовой, частое пробуждение ночью является опасным, если его эпизоды не мгновенные, а продолжительные.
Исследователи, представляющие Медицинскую школу Стэнфордского университета, установили, что человек с прерывистым ночным сном становится подверженным риску летального исхода. Врач Черкасова также высказалась об угрозе частого пробуждения в ночное время.
«Частое пробуждение ночью время действительно может быть предвестников тяжелых хронических и даже смертельных заболеваний», - заметила эксперт в интервью VM.RU.
Черкасова объяснила: ночью у спящих людей происходят микропробуждения, память о которых не сохраняется. В норме они не должны длиться более 15 секунд.
Если пробуждения по ночам происходят не только часто, но и оказываются достаточно продолжительными, это может быть тревожным сигналом склонности человека к опасным болезням.
«Если ночные пробуждения являются полноценными, это говорится о том, что человек постоянно находится не в глубоком, а в поверхностном сне. В результате его организм не может восстановиться», - сказала София Черкасова.
Медик предупредила, что такое пробуждения могут свидетельствовать о наличии сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, деменции, депрессивных расстройств, психических нарушений.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему после отдыха или отпуска могут возникнуть симптомы волчанки.
София Черкасова
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врач-сомнолог
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