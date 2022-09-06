Врач: частое пробуждение ночью сигналит о склонности к опасным болезням

«Частое пробуждение ночью время действительно может быть предвестников тяжелых хронических и даже смертельных заболеваний», - заметила эксперт в интервью VM.RU.

«Если ночные пробуждения являются полноценными, это говорится о том, что человек постоянно находится не в глубоком, а в поверхностном сне. В результате его организм не может восстановиться», - сказала София Черкасова.