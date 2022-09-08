По каким признакам распознать дефицит йода в организме?

«Дефицит йода проявляется в повышенном содержании холестерина, артериальной гипертензии, низкорослости, деформации скелета (у детей), снижении фертильности, умственных отклонениях, ухудшении памяти, низкой скорость умственных процессов, нарушениях менструального цикла», — говорит эксперт.

Нутрициолог Елена Суханова перечислила наиболее распространенные признаки йодного дефицита.Сложность диагностики в том, что анализ покажет нехватку только в самой запущенной стадии. Щитовидная железа, которой йод необходим как воздух, тоже будет держаться до последнего.Поэтому ориентируемся в данном случае не столько на показатели анализов, сколько на симптомы.Прослеживается определенная связь и между нехваткой йода в организме и сложностями с зачатием. Выносить и родить здорового ребенка при дефиците йода также непросто.Что касается популярного в народе теста с йодной сеткой на теле, он не дает объективных результатов относительно дефицита йода в организме. На результат влияет качество кожи, активность потоотделения и другие факторы.Но если нарисованное йодное пятно полностью исчезает за 24 часа, можно с высокой долей вероятности говорить о том, что дефицит йода все-таки есть.