По каким признакам распознать дефицит йода в организме?

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усталость

Нехватка йода — первая ступень к гипотиреозу. Дефицит может проявляться склонностью к набору веса, отеками, усталостью и нехваткой энергии.

Нутрициолог Елена Суханова перечислила наиболее распространенные признаки йодного дефицита.

Сложность диагностики в том, что анализ покажет нехватку только в самой запущенной стадии. Щитовидная железа, которой йод необходим как воздух, тоже будет держаться до последнего.

Поэтому ориентируемся в данном случае не столько на показатели анализов, сколько на симптомы.

«Дефицит йода проявляется в повышенном содержании холестерина, артериальной гипертензии, низкорослости, деформации скелета (у детей), снижении фертильности, умственных отклонениях, ухудшении памяти, низкой скорость умственных процессов, нарушениях менструального цикла», — говорит эксперт.

Прослеживается определенная связь и между нехваткой йода в организме и сложностями с зачатием. Выносить и родить здорового ребенка при дефиците йода также непросто.

Йод: кому он нужен и в каких количествах?


Что касается популярного в народе теста с йодной сеткой на теле, он не дает объективных результатов относительно дефицита йода в организме. На результат влияет качество кожи, активность потоотделения и другие факторы.

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Но если нарисованное йодное пятно полностью исчезает за 24 часа, можно с высокой долей вероятности говорить о том, что дефицит йода все-таки есть.
Елена Суханова
Елена Суханова
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
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