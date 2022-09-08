Высокое давление ускоряет старение костей - врач Андреева
Старение – это то, что случается с каждым, это неизбежность жизни. Хотя это то, что нельзя остановить, существуют факторы, которые могут замедлить или ускорить его. Согласно одному исследованию, обычное состояние может увеличить его скорость.
На протяжении десятилетий было установлено, что сбалансированное питание и регулярные физические упражнения являются двумя ключевыми столпами долголетия.
Однако ученые обнаружили, что болезни играют роль в сокращении продолжительности жизни человека, такие как рак или другие смертельные состояния, которые могут сократить жизнь. В то время как эти болезни могут значительно сократить чье-то пребывание на земле, есть и другие, которые оказывают менее заметное влияние на организм.
Одним из таких состояний является гипертония.
"Высокое кровяное давление может ускорить старение костей, составляющих скелет тела. Исследование показало, что воспаление, вызванное высоким кровяным давлением, связано с повышенным риском остеопороза", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.Остеопороз - это состояние здоровья, при котором кости становятся слабее, это состояние обычно поражает людей в пожилом возрасте и повышает вероятность перелома костей, обычно это диагностируется только после перелома кости.
Во время исследования человеческий возраст мышей составлял 20-30 лет для молодых мышей по сравнению с 47-56 годами для более старых мышей. Через шесть недель, используя микрокомпьютерную томографию, исследователи проанализировали кости мышей, у которых было вызвано высокое кровяное давление, и обнаружили, что плотность и прочность костей были ниже у тех, у кого было высокое кровяное давление.
"У мышей с высоким кровяным давлением было 24-процентное уменьшение объема костей и 18-процентное уменьшение толщины ткани на концах костей. У них также было 34-процентное снижение предполагаемой силы отказа; это способность костей противостоять различным видам силы".
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