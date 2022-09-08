Высокое давление ускоряет старение костей - врач Андреева

"Высокое кровяное давление может ускорить старение костей, составляющих скелет тела. Исследование показало, что воспаление, вызванное высоким кровяным давлением, связано с повышенным риском остеопороза", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"У мышей с высоким кровяным давлением было 24-процентное уменьшение объема костей и 18-процентное уменьшение толщины ткани на концах костей. У них также было 34-процентное снижение предполагаемой силы отказа; это способность костей противостоять различным видам силы".