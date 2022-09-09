Бессонница может привести к слабоумию - невролог Алехина
Деменция — пагубное и неизлечимое заболевание, поражающее умы миллионов людей во всем мире. Несмотря на это, работа по поиску новых методов лечения и разработке лекарства от этого состояния продолжается. Также продолжается работа над тем, как можно диагностировать болезнь раньше, обнаруживая признаки в неожиданных местах.
Прогнозы предполагают, что у каждого третьего человека, родившегося сегодня, в течение жизни разовьется деменция. Поскольку когорта пациентов может значительно увеличиться, научное сообщество сильно заинтересовано в разработке методов лечения, которые могут замедлить распространение болезни. Однако лечение может быть полезным только для пациентов далекого будущего. Для тех, кто в ближайшем будущем, основное внимание уделяется ранней диагностике, чтобы можно было назначить лечение.
"Ранние признаки деменции могут появляться во время сна. Бессонница, связанная с нарушением сна, связана с повышенным риском слабоумия. Было обнаружено, что те, у кого в течение этого трехлетнего периода было самое низкое качество сна, также чаще сообщали о субъективном ухудшении памяти", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Этот дефицит памяти был специфическим, ученые также изучали другие области когнитивных функций, такие как концентрация внимания при одновременном выполнении нескольких задач. Но нашли различия только в памяти.
"Люди с бессонницей чаще сообщают об ухудшении памяти, были более склонны к развитию беспокойства, депрессии, дневной сонливости и прерыванию дыхания во время сна".
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