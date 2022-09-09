Бессонница может привести к слабоумию - невролог Алехина

"Ранние признаки деменции могут появляться во время сна. Бессонница, связанная с нарушением сна, связана с повышенным риском слабоумия. Было обнаружено, что те, у кого в течение этого трехлетнего периода было самое низкое качество сна, также чаще сообщали о субъективном ухудшении памяти", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Люди с бессонницей чаще сообщают об ухудшении памяти, были более склонны к развитию беспокойства, депрессии, дневной сонливости и прерыванию дыхания во время сна".