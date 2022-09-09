Что помогает избавиться от «гормонального» живота: доктор Зубарева
Нарушения эндокринного характера, гормональная разбалансировка способствуют появлению «гормонального» живота, сообщила в интервью доктор Наталья Зубарева.
Рассуждая о том, что помогает избавиться от «гормонального» живота, медик заметила в комментарии журналу StarHit, что помочь похудеть и избавиться от жира на животе при эндокринных нарушениях может в первую очередь корректировка гормонов – достижение их адекватной концентрации. По словам Зубаревой, накоплению избыточного жира способствует чрезмерное содержание трех гормонов: в их числе кортизол, инсулин и пролактин.
«Чтобы избавиться от жира на живота, нужно сдать анализы и узнать уровень гормона щитовидной железы, а также уровень холестерина, витаминов и микроэлементов. Далее нужно следовать рекомендациям врача», - поделилась эксперт.
Зубарева добавила, что без учета гормонального баланса диетические усилия или спорт могут не помочь похудеть, несмотря на все старания и упорство. Медик проинформировала, что одним из самых эффективных способов добиться правильного соотношения гормонов и более стройной фигуры, является распорядок дня в соответствии с естественными биоритмами – то есть, засыпать следует до 11 вечера и рано просыпаться. Кроме того, в рационе не должно быть «мусорной» пищи.
Дополнительно врач рекомендовала использовать больше возможностей для физической активности, чаще ходить пешком.
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Наталья Зубарева
Здоровье
основатель клиники превентивной медицины
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