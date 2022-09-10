Онкология: ощущение, которое ухудшается в положении лежа - ранний признак рака

«Рефлюкс может быть временным симптомом диеты и образа жизни, и его можно просто лечить с помощью безрецептурных лекарств и изменений в том, как вы едите. Рефлюкс может быть вызван множеством факторов, включая обильное питание, жирную пищу, острую пищу, алкоголь, кофеин, цитрусовые, мяту»,- говорит гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

«Расстройство желудка или изжога могут появиться в любое время, но усиливаются после еды или в положении лежа. Такие действия, как бег, езда на велосипеде, спринт и поднятие тяжестей, также могут вызвать этот симптом», - объясняет врач.