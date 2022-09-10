Онкология: ощущение, которое ухудшается в положении лежа - ранний признак рака
В то время как рак представляет собой ужасающую перспективу, раннее обнаружение симптомов остается одним из лучших орудий в вашем арсенале. К счастью, эксперт разделяет предостережение, которое возникает на первой стадии рака пищевода.
Рак пищевода обнаруживается в любом месте пищевода, иногда называемом пищеводом или пищеводом. В зависимости от расположения опухоли вы также можете ожидать появления контрольных признаков в этой области. Одним из ключевых ощущений, которое может указывать на состояние, является изжога.
Изжога, также известная как кислотный рефлюкс, описывает ощущение жжения внутри груди. Это ощущение обычно вызывается желудочной кислотой, поднимающейся вверх по горлу.
«Рефлюкс может быть временным симптомом диеты и образа жизни, и его можно просто лечить с помощью безрецептурных лекарств и изменений в том, как вы едите. Рефлюкс может быть вызван множеством факторов, включая обильное питание, жирную пищу, острую пищу, алкоголь, кофеин, цитрусовые, мяту»,- говорит гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.
Хотя ваша диета может быть причиной изжоги, она также может быть признаком рака пищевода.
Некоторые из этих продуктов вызывают у нас повышенную кислотность в желудке, а некоторые могут ослабить сфинктер в верхней части желудка, позволяя содержимому желудка открыться и попасть в пищевод. Когда кислота из нашего желудка неоднократно попадает в пищевод, она может повредить клетки, что со временем может привести к раковым изменениям.
Этот признак часто связан с первой стадией рака пищевода.
Когда дело доходит до обнаружения этой "раковой" изжоги, доктор поделилась, что вы испытываете постоянные, не проходящие симптомы. Кроме того, определенные действия могут сделать этот предупреждающий знак более очевидным.
«Расстройство желудка или изжога могут появиться в любое время, но усиливаются после еды или в положении лежа. Такие действия, как бег, езда на велосипеде, спринт и поднятие тяжестей, также могут вызвать этот симптом», - объясняет врач.
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